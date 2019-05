Mit Hubschrauber und Einsatzfahrzeugen sucht die Polizei nach einem Menschen im oberbayerischen Fluss Alz. Möglicherweise handelt es sich um einen verschwundenen 18-Jährigen.

Update, 23.03 Uhr: Nach Informationen von Chiemgau24.de wurde die Suchaktion aufgrund der zunehmend schlechter werdenden Lichtbedingungen abgebrochen. Zudem wurde die Arbeit der Rettungskräfte durch den hohen Pegel der Alz erschwert, der durch die heftigen Regenfälle die letzten Tage stark angestiegen war. Die Polizei werde am Freitag (31. Mai) über das weitere Vorgehen entscheiden.

Person in der Alz gesichtet: Große Suchaktion in Oberbayern - 18-Jähriger vermisst

Trostberg - In Trostberg im Landkreis Traunstein läuft am Donnerstagabend eine großangelegte Suchaktion nach einer Person, die womöglich im Fluß Alz treibt und in Lebensgefahr schwebt. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rosenheim Merkur.de. Die Polizei ist mit sieben Einsatzfahrzeugen und einem Hubschrauber von Trostberg in Richtung flussabwärts im Einsatz.

Gemeinsam mit der Rettungszentrale in Traunstein, die ebenfalls mit einem Hubschrauber sowie Wasserwacht und Einsatzfahrzeugen unterwegs ist, versucht man die Person zu finden, die Zeugenangaben zufolge in der Alz in Not ist.

Großeinsatz bei Trostberg: Person treibt in der Alz

Den Angaben zufolge ging gegen 20.25 Uhr in der Rosenheimer Einsatzzentrale ein Anruf ein. Der Anrufer sprach davon, eine Person in der Alz gesehen zu haben, die Hilfe brauche. Ungefähr zeitgleich ging eine ähnliche Meldung in der Rettungszentrale in Traunstein ein. Hier sprach ein Anrufer ebenfalls von einer Person in der Alz, die in Not sei. Die Polizei ist sich aufgrund der zeitlich sowie örtlichen Übereinstimmung beider Meldungen sicher, dass es sich um ein und dieselbe Person handeln muss und nicht zwei verschiedene Personen in dem Fluss treiben.

Die Suche nach der gesichteten Person in der Alz läuft noch. Die Einsatzkräfte fokussieren sich aufgrund der starken Strömung auf den Flussabschnitt von Trostberg flussabwärts.

Person treibt in der Alz: Handelt es sich um einen 18-jährigen Jungen?

Bekannt ist der Polizei außerdem, dass in Großberg an der Alz einige Jugendliche mit einem Ball gespielt haben und dieser dabei in den Fluss geflogen ist. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe hat sich daraufhin ausgezogen und ist dem Ball hinterher in die Alz gesprungen. Ob der Junge an anderer Stelle bereits wieder aus dem Fluss heraus gekommen ist oder nicht, ist den Behörden nicht bekannt.

Fest steht, der 18-Jährige ist bislang nicht zu der Stelle, an der nach wie vor seine Kleidung liegt und seine Freunde warten, zurückgekehrt. Die Polizei vermutet daher nun, dass es sich bei der gesuchten Person um den 18-Jährigen handeln könnte. Über den Fall berichtet auch Chiemgau24.de*.

Ein schreckliches Unglück ereignete sich auch auf dem Rhein, wo ein Bootsunglück mindestens drei Menschen das Leben kostete.

spz

*Chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.