Frontal-Crash mit Lkw: Junger Mann stirbt bei schrecklichem Unfall in Ortsdurchfahrt

Ein junger Mann ist frontal mit einem Lkw kollidiert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein Großaufgebot an Rettern war vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Trostberg - Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge am frühen Donnerstagmorgen in der Tittmoninger Straße in Trostberg. Auf der Ortsdurchfahrt kollidierte gegen 6.45 Uhr ein junger Mann in seinem VW Touran frontal mit einem Lkw.

Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Doch Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr konnten nichts mehr für den jungen Mann tun. Er starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall bei Trostberg: Mann stirbt nach Frontal-Crash mit Lkw

Warum der junge Mann auf die Gegenfahrbahn steuerte und in den Lkw fuhr, ist noch völlig unklar. Ein Gutachter ist vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Die Polizei ermittelt.

Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Trostberg und Heiligkreuz, das BRK mit Rettungswagen, Notarzt und Einsatzleiter Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph 14. Ein Polizeihubschrauber hat zusätzlich zur Drohne des Gutachters Luftaufnahmen gemacht.

