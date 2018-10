Furchtbarer Unfall bei Fest: Feuerwehrauto überfährt Achtjährige - Ermittlungen dauern an

Trauriger Unfall in Trostberg: Ein achtjähriges Kind ist nach einem Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug gestorben.

Update vom 15. Oktober 2018: Die Ermittlungen zum Unfall dauern an, das teilte die Polizeiinspektion Trostberg auf Nachfrage von Merkur.de mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Auch ein Sachverständiger wird in die Ermittlungen zu dem tragischen Unfall einbezogen. Zudem soll auch das Feuerwehrauto noch einmal untersucht werden.

Furchtbarer Unfall bei großem Fest: Feuerwehrauto überfährt Achtjährige

Trostberg - Am Samstagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet Trostberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb ein achtjähriges Kind. Das berichtet die Polizei.

Gegen 15.50 Uhr war das achtjährige Mädchen in einer Gruppe von mehreren Kindern im Bereich der Tittmoninger Straße in Trostberg als Fußgänger unterwegs. Zeitgleich bog ein Feuerwehrfahrzeug rechts ab. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zwischen der Achtjährigen und dem abbiegenden Fahrzeug zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde dabei schwerst verletzt.

Trotz sofortiger Erste-Hilfemaßnahmen durch mehrere Ersthelfer verstarb die Achtjährige später im Krankenhaus.

Die Unfallbeteiligten stammen aus dem nördlichen Landkreis Traunstein.

+ Das Plakat des Festes - was eine ausgelassene Feier werden sollte, wurde zur Tragödie. Das Feuerwehrfahrzeug befuhr im Rahmen einer Veranstaltung das Stadtgebiet. Die Feuerwehr Trostberg hatte zu einem Hallenfest mit Partyband, Barbetrieb, Kaffee und Kuchen sowie einem Kinderprogramm geladen. Bei dieser Veranstaltung ist wohl auch das Unfallfahrzeug, ein Feuerwehr-Oldtimer, eingebunden gewesen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Ein Sachverständiger war vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Trostberg. Zur Absicherung der Unfallstelle und Einrichtung örtlicher Umleitungsmaßnahmen war die Feuerwehr Trostberg im Einsatz.

Feuerwehrhelfer, die von der naheliegenden Veranstaltung zur Unfallstelle eilten, leisteten sofort Erste Hilfe und versorgten das schwerverletzte Kind bis zum Eintreffen von Notarzt und BRK-Rettungsdienst. Das Kriseninterventionsteam (KIT) der Malteser betreute die Angehörigen des Kindes, Unfallbeteiligte und Augenzeugen des tragischen Unfalls. Das Helfer-Interventions-Team des Kreisfeuerwehrverbandes leisteten den Feuerwehr-Kameraden, die von dem Geschehen besonders betroffen waren, Beistand.

Laut chiemgau24.de wurde das Fest abgebrochen. „In stillem Gedenken“, ist auf der Webseite der Feuerwehr Trostberg zu lesen.

mm/tz