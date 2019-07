Zeugen entdecken leblose Person in der Alz - Rettungseinsatz vergeblich

In der Alz bei Trostberg haben Passanten am Montagmorgen eine leblose Person entdeckt. Sofort wurde ein großer Rettungseinsatz eingeleitet. Dieser war jedoch vergeblich.

Trostberg - Am Montag wurde eine Frau tot aus der Alz geborgen. Zeugen wurden gegen 7.40 Uhr in Trostberg auf einem leblose Person in der Alz aufmerksam. Das teilte die Polizei mit. Sofort begannen die Rettungsmaßnahmen durch die Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 14 kam zum Einsatz.

Leblose Person in der Alz: Frau kann nur noch tot geborgen werden

Aufgrund starker Regenfälle, insbesondere in der vergangenen Nacht, führt die Alz viel Wasser. Auch die Strömung sei laut Polizei deshalb stark. Gegen 8.20 Uhr wurde die leblose Frau durch die Feuerwehr und Wasserwacht vor dem Kraftwerk Tacherting, ca. 150 Meter flussaufwärts, tot geborgen.

Frau tot aus der Alz geborgen: Identität und Ursache noch unklar

Die Ermittlungen zur Identität und den genauen Todesumständen dauern an. Die Kriminalpolizei Traunstein übernimmt die Ermittlungen.

