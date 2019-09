Kurios: Uni bietet weltweit einmaligen Studiengang an - es geht um Bayern

Manchmal verstehen Tschechen ihre bayerischen Nachbarn einfach nicht. Ein neuer Studiengang verspricht Abhilfe. Er ist weltweit einmalig.

Pilsen - Ungewöhnliche Studiengänge gibt es viele: Spaziergangswissenschaften, friesische Sprachen und Angewandte Freizeitwissenschaft sind nur einige. An der tschechischen Universität Pilsen gibt es ab kommendem Wintersemester einen weiteren einzigartigen Master-Studiengang: Bayern-Studien. Das Studium soll tschechischen Studierenden das Bundesland Bayern näher bringen. Mia san also jetzt a Studiengang.

Zunächst gibt es 20 Studienplätze für das neue Fach „Interdisziplinäre Bayern-Studien“, teilte Projektleiterin Andrea Königsmarkova mit. Das Studium läuft in Kooperation mit der Universität Regensburg.

Bayern-Studien: Studierende lernen bayerische Dialekte

Gute Deutschkenntnisse müssen die Bewerber mitbringen, um dann in die Feinheiten der bayerischen und fränkischen Dialekte einzutauchen. An den tschechischen Schulen wird Standarddeutsch unterrichtet. Mit dem Einstieg ins Berufsleben, zum Beispiel in der Tourismusbranche, führe das oft zu Kommunikationsproblemen, sagt Königsmarkova.

Auf dem Programm stehen bayerische Geschichte und Geografie

Der Studiengang solle einen Beitrag dazu leisten, „die Bayern zu verstehen, weil das unsere Nachbarn sind“.

Auf dem Programm stehen auch Geschichte und Geografie, Wirtschaftsdeutsch und Marketing. Die Lehrenden wollen dabei auch ein wenig mit Klischees aufräumen. Viele Tschechen würden bei Bayern in erster Linie an Schloss Neuschwanstein, Lederhosen, BMW und Bier denken, sagt Königsmarkova. Viele hätten die Vorstellung, dass das böhmische Bier besser sei.

Ein Aufenthalt an einer Sommerschule oder ein Auslandssemester in Bayern stehen ebenfalls auf dem Plan.

Eine Universität in Aachen sucht einen neuen Rektor. Das bringt einen Studenten auf eine kuriose Idee: Er bewirbt sich kurzerhand selbst auf die freie Stelle.

Bayern ist Tschechiens wichtigster Handelspartner

Für Tschechien ist Bayern der wichtigste Handelspartner unter allen deutschen Bundesländern. Umgekehrt ist Tschechien für Bayern der Handelspartner Nummer eins in Mittel-, Ost-, und Südeuropa.

Dennoch kämpfen Firmen in Tschechien damit, Mitarbeiter mit Deutschkenntnissen zu finden. Deutschland und Österreich fördern mit der Kampagne „Sprechtime“ seit einiger Zeit den Deutschunterricht an tschechischen Schulen. Die meistunterrichteste Fremdsprache ist Englisch.

Jedes Jahr wird die Liste "QS World University Rankings" mit den besten Universitäten weltweit herausgegeben. Welche deutschen Unis zu den besten zählen, zeigt unsere Fotostrecke.

Seine Zivilcourage musste ein Student (26) am Montag teuer bezahlen. Er wollte einen Streit in Freising schlichten – und wurde selbst verletzt.