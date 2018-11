Die Tücken der Herbst-Wandertage: Wenn Ausflügler falsch planen, wird‘s gefährlich

Das ungewöhnlich warme Wanderwetter erinnert an Sommertage. Es ist aber tückisch: Die Dunkelheit kommt schneller, der Temperatursturz auch. Manche Wanderer unterschätzen das, planen falsch und bescheren der Bergwacht schwierige Einsätze.

München – Zwei Münchnerinnen, 20 und 25 Jahre, wandern bei Sonnenschein auf den Wendelstein (Kreis Miesbach). Ein Traumtag, der für sie allerdings in einem steilen Graben unter der Seilbahn endet. Beim Abstieg am späten Nachmittag kommen die jungen Frauen vom Weg ab. Es wird dunkel und unübersichtlich. Eine der beiden rutscht aus und verletzt sich am Knie. Sechs Kräfte der Bergwacht Leitzachtal befreien die Freundinnen schließlich aus ihrer Lage.

Schönes Wanderwetter verleitet zu Fehleinschätzungen

Der Fall vom vergangenen Freitag ist typisch für die warmen Tage im Spätherbst: „Das schöne Wanderwetter verzerrt die Wahrnehmung und verleitet zu Fehleinschätzungen. Das ist die Krux“, sagt Roland Ampenberger, Leiter des Ausbildungszentrums der Bergwacht Bayern in Bad Tölz. Er spricht ein grundsätzliches Problem an: Oft planen Ausflügler zu wenig Zeit ein, treten ihre Tour oder den Rückweg zu spät an.

Beispiel zwei: Eine Frau und ein Mann machten sich an Allerheiligen zum Aussichtspunkt Malerwinkel am Königssee auf. Als es dunkel wurde, fanden sie nicht mehr zurück. Ein Team aus Berg- und Wasserwachtlern kam ihnen nach dem Notruf um 18 Uhr zur Hilfe.

Auch wenn zuletzt Sommergefühle aufkamen: Die Finsternis bricht in diesen Tagen enorm schnell herein. „Die Dämmerungszeit ist viel kürzer als im Sommer“, sagt Ampenberger. Auch der Temperatursturz sei extremer: „Am frühen Nachmittag kann man noch im T-Shirt herumlaufen – und schon drei Stunden später braucht man eine dicke Jacke.“ Neben angemessener Kleidung rät der Experte dazu, immer eine Stirnlampe einzustecken, sich vorher über Betriebs- und Revisionszeiten der Bergbahnen schlau zu machen und in der Dunkelheit nur auf bekannten Wegen zu gehen. Verteufeln will Ampenberger nächtliches Wandern nicht – „aber es setzt auch gewisse Bergsteiger-Fähigkeiten voraus“.

Die Alarmierungszahlen nach 16 Uhr stiegen bei den bayerischen Bergwachten in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich an. Die Wandersaison habe sich – bedingt durch die Folgen des Klimawandels – ausgeweitet, sagt Ampenberger. „Eigentlich müsste jetzt schon Winter sein. Aber durch die hohen Temperaturen sind mehr Menschen am Berg – und das bedeutet auch mehr Einsätze.“ Und komplexere: Die Rettungsaktionen im Dunklen stellen die Bergwachtler vor Herausforderungen – nicht nur, weil sie die Wanderer dann einfach schwieriger finden.

Mitte Oktober waren Grainauer Kräfte 13 Stunden auf den Beinen, weil sich ein Gilchinger (Kreis Starnberg) am Waxensteingrat (Kreis Garmisch-Partenkirchen) verirrt hatte. Um sich und den geborgenen Mann vor Sturm und Kälte zu schützen, mussten sie sogar ein Biwak einrichten. „Gefahren bestehen natürlich auch für die Retter, wenn sie nachts in absturzgefährdetem Gelände unterwegs sind“, sagt Ausbildungschef Ampenberger.

Vorbei dürfte die Wandersaison auch am kommenden Wochenende noch nicht sein: Auch wenn keine sommerlichen Temperaturen angesagt sind, stehen sonnige Tage mit wenigen Wolken bevor.

