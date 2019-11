Student kommt von der Straße ab und prallt mit Auto gegen Baum - er stirbt in den Trümmern

Der 27-jährige Fahrer eines VW Golfs aus München kam am Samstagmittag im Landkreis Altötting von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und starb.

Tüßling - Zu einem tödlichen Autounfall kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr bei Tüßling (Landkreis Altötting). Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, war ein 27-jähriger Student aus München auf der Kreisstraße AÖ 12 von Altötting in Richtung Tüßling unterwegs.

Tüßling/Bayern: Student kommt von der Straße ab und prallt mit Auto gegen Baum - tot aus Fahrzeug geborgen

In einer leichten Rechtskurve kam der Autofahrer aus bislang noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der 27-Jährige tödlich verletzt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen.

Am Fahrzeug, einem VW Golf, entstand ein Totalschaden. Zur genauen Klärung der Ursache des Unfalls wird ein Gutachter herangezogen.

nema

