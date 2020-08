Tragischer Unfall in Oberbayern: Auto kracht gegen Baum - Mann stirbt in Wrack

Am Montagvormittag geschah ein tödlicher Unfall auf einer Kreisstraße in Oberbayern. Der Verunglückte starb in seinem Wrack.

Tüßling - Gegen 10.10 Uhr ereignete sich am Montagvormittag, den 10. August auf der Kreisstraße AÖ12 im Gemeindebereich von Tüßling ein tödlicher Verkehrsunfall, wie das Polizeipräsidium Oberbayern in einer Pressemitteilung angab. Ein Pkw-Fahrer (77) aus Altötting sei mit seinem Mercedes in westlicher Fahrtrichtung (Richtung Tüßling) unterwegs gewesen. Er sei dabei in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärten Ursachen allein beteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei er frontal gegen einen Baum geprallt, schreibt die Polizei.

Laut Angaben der Polizei wurde der 77-Jährige durch den Aufprall vermutlich sofort getötet. Der Mann verstarb somit noch an der Unfallstelle. Drei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten vor Ort noch Erste Hilfe. Die Reanimationsmaßnahmen blieben aber leider ohne Erfolg.

Unfall Tüssling: Feuerwehr, Notarzt und Polizei im Einsatz - Straße für zwei Stunden gesperrt

Nach dem tödlichen Unfall auf der AÖ12 bei Tüßling wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein bei der Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tüßling und Teising waren mit insgesamt 30 Helfern vor Ort und sperrten die Allee komplett für die Dauer von zwei Stunden.

+ Tüssling: Tödlicher Unfall auf der AÖ12 - Feuerwehr Teising im Einsatz. © fib Eß Winfried

Die Feuerwehren aus Teising und Tüßling errichteten eine örtliche Umleitung und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

