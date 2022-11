Tunnelbau: Freistaat muss trockengefallene Moore sanieren

Der Freistaat Bayern muss die durch den Bau des Kramertunnels bei Garmisch-Partenkirchen großflächig trockengefallenen Moore sanieren lassen. „Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den Freistaat dazu verpflichtet, die gesetzlich erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ergreifen zu lassen“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Dafür sei unter anderem ein Sanierungskonzept notwendig.

München - Konkret benannte Maßnahmen, die der Bund Naturschutz (BN) in seiner Klage gefordert hatte, wies das Gericht hingegen zurück.

Während des Tunnelbaus war Grundwasser in den Stollen eingedrungen. Nach Darstellung des BN sank der Grundwasserspiegel am Berg dadurch deutlich ab, den geschützten Mooren am Hang wurde Feuchtigkeit entzogen. Der Verband klagte daher vor Gericht Sanierungsmaßnahmen ein. Konkret sollten nach Vorstellung des Bund Naturschutz Felsklüfte mit Hilfe von Betoninjektionen abgedichtet werden, damit sich der Grundwasserspiegel wieder anhebe und sich die Feuchtbiotope regenerieren könnten. dpa