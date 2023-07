Amtliche Warnung vor Hitze in Bayern: „Starke Wärmebelastung“ – und Abends der Knall

Von: Felix Herz

Nach dem Hitze-Wochenende in Bayern mit hohen Temperaturen kommt am Montag die Rechnung – teils heftige Gewitter ziehen über den Freistaat.

Update vom 11. Juli, 7.45 Uhr: Über Nacht lösten sich die letzten Gewitterwarnungen auf, womit nun nur noch eine Warnung auf der DWD-Wetterkarte zu sehen ist – diese gilt dafür aber für fast ganz Bayern: Hitze! Im Gegensatz zum äußersten Westen der Bundesrepublik, wo sogar vor extremer Hitze gewarnt wird, schreibt der DWD in der Warnung für den Freistaat „nur“ von Hitze. „Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet“, heißt es da ganz nüchtern.

Hitzewelle in Bayern? Wären da nicht die Unwetter in der kommenden Nacht

Außerdem weist der Deutsche Wetterdienst darauf hin, dass dies vielerorts der zweite Tag mit hoher Wärmebelastung in Folge ist. Wird auch am Mittwoch, 12. Juli, die 30-Grad-Marke überschritten – was sich bisher jedoch nicht abzeichnet – wäre offiziell die Rede von einer Hitzewelle erreicht.

Die Hitze-Warnung am heutigen Dienstag betrifft jedenfalls fast ganz Bayern. Nur im äußersten Südwesten sowie im Nordosten ab Bayreuth gibt es keine amtliche Warnung vor Hitze. Ab Abends und vor allem im Laufe der Nacht auf Mittwoch sind laut DWD dann aber wieder schwere Gewitter und sogar Unwetter zu erwarten.

Zwischen Gewitter und Hitze: Abwechslungsreicher Montag im Freistaat

Update vom 10. Juli, 20.20 Uhr: Die Gewitterwarnung für Freyung wurde ebenfalls aufgehoben. Für den Osten und Nordosten der Region wurde sogar die amtliche Warnung vor Hitze vom DWD aufgehoben. Diese besteht jedoch weiterhin für Bayern, mit Ausnahme der Regionen um Coburg und Bayreuth im Nordosten und Sonthofen im Südwesten des Freistaats.

Update vom 10. Juli, 19 Uhr: Der DWD hob die Gewitterwarnung für die Oberpfalz und die Region rund um Ingolstadt wieder auf. Es besteht weiterhin für Bayern eine Hitzewarnung. Zusätzlich gilt für Freyung eine amtliche Warnung vor Gewitter und Windböen mit einer Geschwindigkeit um 60 km/h.

Update vom 10. Juli, 15 Uhr: Wie angekündigt bilden sich nun im Laufe des Nachmittags wieder die ersten Gewitter. Aktuell warnt der DWD für die Oberpfalz und rund um Ingolstadt vor Gewittern. Besonders in der Umgebung von Kelheim soll es am frühen Nachmittag „Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel“ geben. Die Warnung gilt vorerst bis 16 Uhr.

Gewitter-Warnung und Hitze-Alarm: Umzug in Bayern abgesagt –Risiko zu hoch

Update vom 10. Juli, 13.18 Uhr: Über die Grenze nach Österreich verlassen die Gewitter nun Bayern, beziehungsweise lösen sich auf. Der Warnkarte des DWD zeigt daher für den Freistaat nur noch eine Warnung: Hitze! Ab 11 Uhr am Dienstag in den meisten Regionen des Freistaats, teils aber auch schon am Montag (siehe Meldung um 12 Uhr) schnellen die Temperaturen wieder richtig in die Höhe. Einzelne starke Gewitter seien aber weiterhin bis in die Nacht hinein möglich, warnt der DWD.

Update vom 10. Juli, 12.20 Uhr: Ab Mittag hätte in der oberfränkischen Stadt Münchberg der Wiesenfestumzug stattgefunden – wegen der unsicheren Wetterlage musste dieser aber abgesagt werden. Bereits am Sonntag, 9. Juli, veröffentlichte das Stadtportal die Entscheidung auf Facebook. Grund ist demnach die starke Hitze, die den Kindern zu schaffen mache. An der Tradition hätten Kinder und Schüler der Münchberger Schulen teilgenommen, nun gibt es ein alternatives Programm. Man wolle kein Risiko eingehen, heißt es.

In den Kommentaren gibt es viel Zuspruch für die Entscheidung der Schulleitungen und der Stadt. Nicht so viel Verständnis gab es für die Absage des Wiesenfest-Feuerwerks am Sonntag, das wegen Sicherheitsbedenken wegen der akuten Trockenheit ausfallen musste.

Update vom 10. Juli, 12 Uhr: Auch am Mittag zeigt die DWD-Wetterkarte zahlreiche Warnungen für Bayern. Die Gewitter haben sich inzwischen weiter gen Südosten geschoben – daher gelten die Warnstufen eins und zwei vor „Gewitter“ und „starkem Gewitter mit Sturmböen“ derzeit für die Landkreise rund um Rosenheim, Pfarrheim und Cham.

Gewitter und Hitze in Bayern – der Wochenstart fällt im Freistaat durchaus turbulent aus.

Bis auf den äußersten Norden des Freistaats gibt es ansonsten wieder eine Hitze-Warnung. Wie zuvor auch wird sie hauptsächlich für den morgigen Dienstag ausgesprochen, unter anderem in der Oberpfalz und in Teilen Mittelfrankens gilt sie allerdings schon für den restlichen Montag. Unruhig ist es übrigens auch in Niedersachsen, wo die Experten des Deutschen Wetterdienstes weitere Warnungen aussprechen.

Update vom 10. Juli, 10.50 Uhr: Die Gewitterzellen über Bayern ziehen weiter, die Warnlage beim DWD hat sich geändert. So gilt nun für fast den gesamten Freistaat wieder eine amtliche Hitzewarnung. Teilweise schon für den heutigen Montag, teilweise erst für Dienstag, 11. Juli. Doch auch die zwei Gewitterzellen sorgen für DWD-Warnungen. Zwischen Ingolstadt, Landshut und Regensburg gilt derzeit flächendeckend die Warnstufe zwei, die Experten warnen vor „starkem Gewitter mit Sturmböen“. Auch rund um Landsberg im Westen von München gilt diese Warnung.

Für die Landeshauptstadt selbst sowie weitere Landkreise in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz gilt derzeit Warnstufe eins. Der DWD schreibt hier von „einzelnen Gewittern“, die von Westen her aufziehen.

Erstmeldung vom 10. Juli: München – Mehr als 30 Grad gab es am Wochenende in Bayern, die Menschen zog es entweder ans Wasser oder in den Schatten. Es galt, viel Wasser zu trinken und die möglichen Hitze-Gefahren ernstzunehmen, nun geht es aber wieder in die andere Richtung: Denn für Montag, 10. Juli, sind Gewitter angekündigt.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor „heftigen Gewittern“ zum Wochenstart

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zieht am Montag eine Kaltfront von Nordwest nach Südost über Bayern hinweg. Mit den Hitze-Resten des Wochenendes zusammen bringt das an einigen Orten heftige Gewitter mit sich. Im Norden hatte es bereits am Sonntagabend ordentlich gekracht, es ist zu diversen Schäden gekommen.

Nach dem heißen Sommer-Wochenende in Bayern folgen teils heftige Gewitter zum Wochenstart. (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

So schreibt der DWD, dass „am Vormittag in Franken, ab Mittag bis in die Nacht hinein in Südbayern einzelne starke Gewitter mit Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um 2 Zentimeter und stürmischen Böen bis 70 km/h“ möglich sind.

Hitze-Comeback schon jetzt in Sichtweite: Turbulenter Wochenstart

In der Warnkarte des DWD gibt es daher einen bunten Farbmix an verschiedenen Warnungen. In weiten Teilen Schwabens, Oberbayerns und Mittelfrankens warnt der DWD vor „Gewittern“ bis zu „heftigen Gewittern“ (Warnstufen eins und zwei). Zunächst bis 9.30 Uhr.

Warnungen vor Hitze gibt es dafür noch in München, Niederbayern und dem Osten von Oberbayern. Und diese bleiben auch, trotz der Gewitterunterbrechungen. So schreibt der DWD: „Heute in der Südosthälfte Bayerns, am Dienstag im gesamten Freistaat starke Wärmebelastung“. Von Abkühlung kann also kaum die Rede sein, dafür aber von teils heftigen Sommergewittern, die den Freistaat im Laufe des Tages durchziehen. (fhz)

