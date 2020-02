Not-OP! Fußballer des TuS Prien bei Angriff schwer verletzt

In der Nacht vom 28. Januar wurde ein 19-jähriger Fußballer des TuS Prien Opfer eines Übergriffs in Frasdorf. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein 19-jähriger Fußballer vom TuS Prien wurde in Frasdorf nach einem Angriff schwer verletzt und musste not- operiert werden.

Ein Tatverdächtiger hat sich bereits der Polizei gestellt.

Die Polizei macht bisher keine Angaben zum Motiv und zur Tatwaffe.

München/Prien/Frasdorf - Wie rosenheim24.de berichtet wurde in der Nacht vom 28. Januar gegen 1:30 Uhr ein 19-Jährigen an einem abgelegenen Parkplatz bei Frasdorf von einem Täter angegriffen. Das Opfer ist ein Fußballspieler vom TuS Prien. Bei der Attacke wurde der junge Mann schwer verletzt, wurde ins Krankenhaus gebracht und musste not- operiert werden. „Wir waren geschockt, als wir davon gehört haben“, sagte Andrea Fischer, die Leiterin der Fußball-Abteilung des TuS Prien.

Inzwischen befindet sich der 19-Jährige auf dem Weg der Besserung und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. "Er ist den Umständen entsprechend bereits wieder ganz gut drauf und jetzt sogar schon besorgt, dass er zum Rückrundenstart nicht rechtzeitig fit wird", sagte Fischer im Hinblick auf die Situation beim Fußball-Kreisligisten.

Polizei gibt keine Angaben zum Motiv und zur Tatwaffe

Der 19-Jährige war auf dem Rückweg aus der Schweiz. Dort absolvierte er die Aufnahmeprüfung für eine Ausbildung zum Verkehrspiloten. Über ein bekanntes Internetportal suchte er nach Mitfahrern für die Rückfahrt. Einer der beiden Mitfahrer griff dann nach einem Zwischenstopp in München, bei dem einer der Fahrgäste ausgestiegen war, den Fußballer auf einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe von Frasdorf unvermittelt an. Der Täter flüchtete im Anschluss mit dem Wagen des Fahrers und stellte sich später in München der Polizei.

Das 19-jährige Opfer erlitt demnach Schnitte an beiden Unterarmen, eine tiefe Schnittwunde am Knie und einen Schnitt am Hals. Er befand sich offenbar vorübergehend in Lebensgefahr. Genaue Angaben zur Tat machte der Sprecher der Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren gegenüber rosenheim24.de nicht. Auch die Verletzungen wurden bislang nicht bestätigt. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam und erhält psychiatrischer Betreuung. Dass im Wagen möglicherweise Drogen von der Schweiz nach Deutschland befördert wurden, wollte die Polizei wegen fehlender Hinweise nicht bestätigen.

Text: Moritz Panzer