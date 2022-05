Rosenheim-Cops: Erste Fotos der neuen Staffel! Sie könnten auf größere Rolle für „Hasemuckl“ hindeuten

Von: Armin T. Linder

Die Dreharbeiten für die neue „Rosenheim-Cops“-Staffel laufen. Jetzt gibt es die ersten vier Fotos zu bestaunen. Wird „Hasemuckl“ eine noch größere Rolle kriegen?

München - Ein Ende der Durststrecke ist in Sicht! Auch wenn diese noch ein paar Monate dauern wird. Derzeit zeigt das ZDF nur Wiederholungen der „Rosenheim-Cops“ (alle News auf unserer Themenseite). Doch schon im Herbst soll Nachschub ausgestrahlt werden.

Rosenheim-Cops (ZDF): Erste Bilder der neuen Staffel veröffentlicht

Die Dreharbeiten für die 22. Staffel laufen inzwischen. Allererste Bilder wurden auf der offiziellen Instagram-Seite der „Rosenheim-Cops“ veröffentlicht - insgesamt vier an der Zahl. Alle sehen Sie hier durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen am Smartphone:

Was ist zu sehen? Auf dem ersten Bild Marisa Burger als Miriam Stockl. Auf dem dritten ein Tatverdächtiger. Und auf dem vierten Christian K. Schaeffer als Times-Square-Wirt Jo Caspar bei der Arbeit.

Am spannendsten für viele Fans dürfte aber das dritte sein: Es zeigt Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) mit seiner Ehefrau Hilde (Isabel Mergl), die eigentlich in Passau wohnt, im Rosenheimer Times Square. Stadler, der sie bekanntlich liebevoll „Hasemuckl“ nennt, scheint sich für irgendetwas zu rechtfertigen. „Auf jeden Fall ist Hilde wiederholt angereist“, kommentiert ein Fan.

Das Foto deutet darauf hin, dass Hilde Stadler in der neueren Staffel einen noch breiteren Raum einnehmen könnte. Schon in der vergangenen Staffel mauserte sie sich immer mehr von der Neben- zur Hauptfigur, spielte in mehreren Folgen eine tragende Rolle. Ist sie künftig in jeder Folge, in der Anton Stadler mit von der Partie ist, dabei?

Rosenheim-Cops: Fans voller Vorfreude auf neue Staffel

Auf das, was kommen mag, hegen die Zuschauer große Neugier: „Bin sehr gespannt“ und „Ich bin schon gespannt und freue mich riesig auf die Folgen mit Sven Hansen“, schreiben sie. „Hauptsache Alle sind wieder dabei“, meint ein anderer Fan. Da kann er guter Dinge sein - denn wie tz.de auflistete, sind wohl keine großen personellen Änderungen zu erwarten. (lin) Verwendete Quellen: https://www.instagram.com/dierosenheimcops/