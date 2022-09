„Bin selber Franke und versteh nicht mal die Hälfte von dem Gemurmel“ - Söder-Video sorgt für Irritationen

„Herr steh uns bei“

Von Katarina Amtmann schließen

Auf Twitter teilten Nutzer ein Video von Markus Söder. Doch einige hatte Probleme Bayerns Ministerpräsidenten gut zu verstehen.

München - Er teilt sein Essen regelmäßig auf Instagram oder gibt auf Facebook Einblick in seinen Tagesablauf: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Video: Söder „nervös und gespannt“

Aber auch auf Tiktok ist der CSU-Chef präsent. So beantwortete er auf dem Account seiner Partei vor einiger Zeit die Frage eines Followers. Doch einige wollten dem Ministerpräsidenten seine Antwort nicht so recht glauben.

Nun stand offenbar erneut eine Fragerunde bei dem besonders bei jungen Leuten beliebten Portal an: „Bin gleich auf Tiktok, bin schon ganz nervös und gespannt“, sagt ein winkender Söder in einem Video, das gleich mehrere Nutzer auf Twitter geteilt haben - unter anderem Yasmine C. M‘Barek und Welt-Journalistin Franziska Zimmerer.

Söder-Video im Netz: „Herr steh uns bei“ - „Ein fleischgewordenes Zwinkersmiley“

„Aua“, kommentiert jemand das Video auf Twitter. „Herr steh uns bei“, bittet jemand um göttliche Unterstützung. „Dig Dog“ macht sich jemand über den fränkischen Dialekt lustig. „Spoiler: Medienbrofi Maggus ist wegen Dig Dog weder nervös noch gespannt“, analysiert eine weitere Person. „Ein fleischgewordenes Zwinkersmiley“, findet eine weitere Person.

Söder-Video: „Bin selber Franke und versteh nicht mal die Hälfte von dem Gemurmel“

Die Aussprache von Söder ist dabei nicht für jeden verständlich: „Aber was sagt er? Ich verstehe nur den Anfang des Satzes.“ Und eine weitere Person meint: „Bin selber Franke und versteh nicht mal die Hälfte von dem Gemurmel.“ Dafür hat ein weiterer Twitterer auch eine (mögliche) Erklärung parat: „Beim 120ten verkrampften Take war die Sache endlich im Kasten.“ (kam)

