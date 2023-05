Aiwanger verteidigt den Muttertag und bekommt dann böse Kommentare - ausgerechnet von Müttern

Von: Katarina Amtmann

Hubert Aiwanger verteidigt den Muttertag und erhält Kritik - ausgerechnet von Müttern. Die Frauen haben ganz andere Wünsche an die Politik.

München - Am 14. Mai ist Muttertag. Für Aufsehen sorgte die Meldung, dass eine katholische Kita in Hessen keine Geschenke zum Mutter- und Vatertag basteln lässt. Diese Nachricht schlug Wellen bis in die Politik. Nun mischt auch Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger in der Diskussion mit.

„Wer den Muttertag in Frage stellt“: Aiwanger polarisiert - „Nicht ganz klar im Kopf“

„Wer den Muttertag in Frage stellt, kommt mit seinem Leben nicht klar. Die vernünftige Mehrheit der Gesellschaft darf sich von solchen Querschlägern nicht verunsichern lassen“, schreibt der Freie-Wähler-Chef auf Twitter.

„Was für eine Unterstellung. Wer so einen Rotz von sich gibt, ist nicht ganz klar im Kopf“, lautet eine empörte Reaktion unter dem Aiwanger-Tweet. „Wer deshalb durchdreht, sollte zum Arzt gehen. Ich als Papa kann mit meinen Kindern zum Muttertag selbst was basteln, da braucht man keine Kinderbetreuungseinrichtung dazu. Vorausgesetzt, die Mama will das überhaupt“, schreibt ein Vater zu dem Thema. „Wenn man sich mal so für die Mütter, die den größten Anteil der Carearbeit leisten, einsetzten würde wie für dieses alberne ‚Bastelgate‘, das wäre toll“, kommentiert ein weiterer Mann.

„Extrem überbewertet“: Aiwanger verteidigt Muttertag und erhält Kontra von Müttern

„Wer Hubert Aiwanger nicht infrage stellt, kommt mit seinem Leben nicht klar. Die vernünftige Mehrheit der Gesellschaft darf sich von solchen Querschlägern nicht verunsichern lassen“, ätzt ein weiterer Nutzer auf Twitter. Doch was sagen eigentlich Mütter zu dem Thema? „Ich bin zweifache Mutter, meine Kinder erwachsen. Mein Mann und ich haben uns alle anfallenden Arbeiten geteilt. Ich hatte nie einen Muttertag nötig, bin jetzt 57 Jahre und komme gut mit meinem Leben klar. Andere können es gern anders halten“, schreibt eine Frau unter Aiwangers Tweet.

„Glauben Sie wir Frauen wären auf diesen Liebesbeweis in Form einer Bastelei emotional angewiesen? Uns würde wirklich mehr politischer Einsatz bei gleicher Bezahlung, guter Kinderbetreuung, flexibleren Arbeits-und Ausbildungszeiten sowie gerechter Aufteilung der Care-Arbeit helfen“, lautet der Kommentar einer weiteren Mutter. „Ich als Mutter, die auf den Muttertag nicht viel gibt, komme also mit meinem Leben nicht klar, weil ein Mann das so sagt. Na dann. Wie gut, dass mir das ein Mann so großzügig erklärt. Werde es direkt meiner Tochter mitteilen“, ist ebenfalls zu lesen. „Als zweifache Mutter finde ich diesen Tag extrem überbewertet. Mir ist Wertschätzung meines Wirkens (ohne Geschenke) übers ganze Jahr deutlich wichtiger. Also, Ruhe jetzt“, fordert eine Twitter-Nutzerin.

Hubert Aiwanger erhält viel Kritik zu seinem Muttertags-Tweet - besonders von Müttern. © IMAGO / Christian Ohde / Sven Simon (Collage: Merkur.de)

Immer wieder polarisiert Aiwanger auf Twitter. Desöfteren kommt es auch zu einem Schlagabtausch auf der Plattform.

Aiwanger twittert zum Muttertag: „Nichts verstanden“

„Wer glaubt, dass man Mütter wertschätzt, indem man ihnen einmal im Jahr etwas bastelt oder einen Strauß Blumen kauft, hat absolut nichts verstanden“, findet jemand. (kam)

