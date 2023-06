Alpen-Touristen aus NRW setzen Notruf ab – nach dramatischem Heli-Einsatz folgt Beschwerde über Retter

Von: Felix Herz

Mehrere Notlagen erforderten über Pfingsten den Einsatz des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Berchtesgadener Land. Unter anderem ein Paar hatte sich verstiegen und musste umständlich gerettet werden. © BRK Berchtesgadener Land / Merkur-Collage

Gleich dreimal musste die Bergwacht am Pfingstsonntag ausrücken und Bergsteigern in Not helfen. Über die Erwartungshaltung zeigt sich der Sprecher verärgert.

Ramsau bei Berchtesgaden – Das sonnige Wetter am Wochenende lockte auch viele Bergsteiger in die Berchtesgadener Alpen. Das führte allerdings auch zu drei aufwändigen und riskanten Einsätzen am Sonntag, 28. Mai, da mehrere Menschen Hilfe und Rettung benötigten. Über die begleitende Erwartungshaltung zeigt sich der Sprecher der Bergwacht, Michael Renner, ziemlich verärgert.

Dramatische Rettungseinsätze in den Berchtesgadener Alpen – Paar aus NRW braucht Hilfe

Den schwersten Einsatz hatte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes bereits gegen 14 Uhr. Laut Pressemitteilung des BRK setzten ein 37-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen einen Notruf ab – das Paar hatte sich bei der „noch immer sehr winterlichen Watzmann-Überschreitung zwischen Mittel- und Südspitze verstiegen“ und war in Bergnot geraten.

Der folgende Einsatz war dem BRK zufolge riskant und schwierig, vor allem wegen des dichten Nebels und der Wolken, die eine Luftrettung nahezu unmöglich machten. Doch dank einer „fliegerischen Meisterleistung des Polizeihubschrauber-Piloten“, der zunächst Bergretter und Ausrüstung absetzte und dann eine günstige Wolkenlücke schnell ausnutzte, konnten die Urlauber schließlich gerettet werden. Zwei Hubschrauber waren dafür im Einsatz gewesen, Bergretter bewältigten den Aufstieg samt schwerer Ausrüstung – doch das Paar zeigte sich ob der komplizierten und vor allem auch riskanten Rettung ziemlich unbeeindruckt.

Paar aus NRW beschwert sich über Behandlung – nach riskantem Rettungseinsatz

Um sich bei den Minusgraden warmzuhalten, hatte das Paar aus NRW nur einen dünnen Schlafsack für die Hütte dabei. Als der Hubschrauber-Pilot die kurzzeitig günstige Wolkenlücke ausnutzte, um die beiden Personen in Bergnot zu retten, wurden sie vom Bodenteam aufgefordert, ihre Ausrüstung zurückzulassen. Zurück am Boden zeigte sich das Paar aus NRW dann eher missmutig. Laut Pressemitteilung äußerten sie, „dass sie als Patienten noch nie so schlecht behandelt worden seien“, und verschwanden sofort.

Bergwacht-Sprecher Michael Renner ist darüber verärgert. „Wir müssen in derart hochdynamischen Einsatzlagen oft sehr schnell Entscheidungen treffen und auch mal recht direkt mit Betroffenen sprechen, die nicht immer sofort die Brisanz der Lage und das hohe Risiko für alle Beteiligten realistisch einschätzen können; ein zurückgelassener Schlafsack steht in keinem Verhältnis zu Leben und Gesundheit von Menschen!“ Man wolle das zwar nicht überbewerten, da Betroffene in solchen Ausnahmesituationen möglicherweise anders reagieren, als sie es sonst machen würden – doch man sei schon etwas irritiert, da man ja nur helfen wolle.

Zwei weitere Einsätze am Sonntag: Bergwacht-Sprecher „zunehmend verwundert“

Schon vor der schwierigen und riskanten Rettung des NRW-Pärchens musste die Bergwacht zweimal ausrücken. Um 13 Uhr benötigte ein 53-jähriger Berliner Hilfe, da er sich am „Hochkalter eine tiefe Schnittwunde am Knie zugezogen hatte“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land. Und schon um 10.15 Uhr retteten die Einsatzkräfte eine 51-jährige Wanderin aus dem Landkreis Rosenheim, die „am Wachterlsteig auf der Ostseite der Reiter Alm mit Herzkreislaufstillstand zusammengebrochen war.“ Sie wurde sofort notfallmedizinisch versorgt und dann per Hubschrauber in die Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen.

Abschließend zeigt sich Bergwacht-Sprecher Renner frustriert über die Haltung der Menschen gegenüber der Rettungseinsätze. „Wir sind zunehmend verwundert über die gefährliche Erwartungshaltung, die sich scheinbar mehr und mehr zu etablieren scheint, dass die Rettung im Hochgebirge bei Wind und Wetter sowohl eine garantierte als auch eine unkritische Sache wäre“. Auch für die Retter seien die Einsätze riskant. (fhz)

