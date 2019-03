Seit Sonntag vermisste Frau wieder aufgetaucht - Bekannter gibt Entwarnung

Eine 83 Jahre alte Frau aus Übersee im Landkreis Traunstein wurde seit Sonntag vermisst. Nun hat ein Bekannter sie wohlbehalten angetroffen.

Update 4. März, 9.01 Uhr: Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen im Raum Übersee mit Polizeikräften unter Einbindung des Polizeihubschraubers und Diensthunden sowie der Feuerwehr Übersee , Bergwacht und Wasserwacht konnte die Vermisste bis in die Morgenstunden nicht aufgefunden werden.

Ein Autofahrer aus Übersee, dem die Dame bekannt ist, meldete sich dann am 04.03.19 gegen 06.45 Uhr bei der Polizei Grassau und gab an, dass er die Vermisste an der Autobahn zwischen Übersee und Grabenstätt aufgegriffen hat. Der Überseer brachte die Dame dann auch gleich nach Hause.

Die Vermisste ist soweit wohlauf, konnte aber aufgrund ihrer Demenzerkrankung bislang nicht angeben, wo sie sich während der Nacht aufgehalten hat.

Die Polizei Grassau bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen an der Suche beteiligten Kräften.

83-Jährige vermisst - Polizei veröffentlicht Foto

Übersee - Seit Sonntagnachmittag (3. März. 2019) wird eine 83-jährige Frau aus Übersee im Landkreis Traunstein vermisst. Eine großangelegte Suchaktion blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei hat nun in einer aktuellen Pressemitteilung ein Foto der Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise und beschreibt sie wie folgt:

Die Frau ist 1,60 Meter groß, schlank und hat grau-blonde schulterlange Haare. Bekleidet ist die 83-Jährige mit einer schwarzen Hose und einem hellblauen Anorak. Sie führt eine auffällige schwarz-weiße Damenhandtasche mit.

Zuletzt wurde die Frau, laut Polizei, gegen 17 Uhr in Übersee in der Seestraße gesehen. Frau G. sei leicht dement.

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Grassau unter der Tel. 08641-95410 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

mm/tz

