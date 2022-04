Alle Infos für Ukraine-Flüchtlinge in München – von Aufenthaltsgenehmigung bis Jobsuche

Von: Natalia Aleksieieva

Infos für ukrainische Flüchtlinge in München - wir haben das Wichtigste zusammengefasst.

Geflüchtete aus der Ukraine haben bei ihrer Ankunft in München viele Fragen, deren Antworten im Informationsfluss nur schwer zu finden sind: Alles Wichtige hier im Überblick.

Nachfolgend geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen für ukrainische Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in München.

Da es viele Informationen gibt, haben wir alle verfügbaren Informationen für Sie zusammengefasst und Ihnen die relevantesten, informativsten und verifiziertesten Links bereitgestellt.

Die Informationen werden ständig aktualisiert.

München - Es gibt bereits eine Reihe von Informationen im Netz für ukrainische Flüchtlinge. Nicht alle sind aktuell, nicht alle sind vertrauenswürdig. Wir stellen hier eine Übersicht mit allen wichtigsten Fragen und Antworten und vertrauenswürdigen Hilfe- und Informationsseiten zusammen.

Багатомовні статті для біженців з України Завдяки нашому українському автору Наталі Алексєєвій ми можемо публікувати потенційно актуальну інформацію та статті для біженців кількома мовами. Натисніть тут, щоб переглянутиукраїнську версію статті.* Благодаря нашему украинскому автору Наталье Алексеевой мы можем публиковать потенциально актуальную информацию и статьи для беженцев на нескольких языках. Щелкните здесь, чтобы просмотреть русскую версию статьи.*

Wie bekomme ich als Bürger der Ukraine eine Aufenthaltserlaubnis in München?

Um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, benötigen Sie folgende Unterlagen:

Ukrainischer Pass und, falls vorhanden, ein biometrischer Reisepass der Ukraine für Reisen ins Ausland.

und, falls vorhanden, ein biometrischer Reisepass der Ukraine für Reisen ins Ausland. Antragsformular ist ein Formular in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache, das ausgedruckt, handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben werden muss.

ist ein Formular in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache, das ausgedruckt, handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Nachweis über die Anmeldung: Um dieses Dokument zu erhalten, müssen Sie in einer Gastfamilie leben, die bereit ist, Sie anzumelden. Zunächst muss diese Familie eine Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde ausfüllen und damit einen Termin im nächsten Bürgerbüro vereinbaren. Es gibt nur sechs davon in München. Hier finden Sie die Adressen. Bei der Ankunft im Bürgerbüro Ihres Wohnortes wird Ihnen auf Basis der Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde eine Meldebestätigung ausgestellt. Dies ist Ihr Nachweis über die Anmeldung.

Aufenthaltserlaubnis für Ukraine-Flüchtlinge in München: Der wichtigste und letzte Schritt

Der letzte Schritt und der Wichtigste: Wenn Sie alle Unterlagen gesammelt haben, müssen Sie diese Unterlagen bis spätestens 23. Mai 2022 mit diesem Online-Formular beifügen und einreichen. Alternativ zum Online-Formular, können Sie die benötigten Unterlagen per Post an die folgende Anschrift zuschicken: Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ausländerangelegenheiten, Ruppertstraße 19, 80466 München.

In Kürze erhalten Sie nach Erhalt und Prüfung Ihres Antrags von Migrationsservice einen persönlichen Termin. Bitte bringen Sie zum Termin auch ein aktuelles biometrisches Passfoto mit. Bei Ihrem persönlichen Termin erhalten Sie eine Fiktionsbescheinigung mit dem Hinweis „Erwerbstätigkeit erlaubt“. Mit diesem Dokument haben Sie das Recht in Deutschland zu arbeiten.

Nach sechs bis acht Wochen erhalten Sie Ihren elektronischen Aufenthaltstitel per Post. Achten Sie darauf, dass Ihr Name deutlich lesbar am Briefkasten ist.

Lesen Sie mehr dazu auf dem offiziellen Stadtportal, sowie auf der Website des Krisenzentrums.

Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine in München: Wie bekomme ich eine Unterkunft?

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, bei Freunden oder Bekannten unterzukommen, müssen Sie sich sofort nach Ihrer Ankunft in der Prielmayerstr. 1 in der Messestadt Ost (Linie U2, Endstation) auf dem Messegelände Paul-Henri-Spaak-Straße 12, Tor 16, Messe in den Bereichen C5 und C6, melden. Dort finden Sie eine einheimische Familie, die bereit ist, Sie vorübergehend bei sich aufzunehmen.

Die Unterbringung erfolgt über die Freiwilligenorganisation „Münchner Freiwillige“ und wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gehandhabt. Öffnungszeiten: von 8 bis 20 Uhr. Wenn Sie tagsüber keine Zeit haben, eine Familie zu suchen, werden Sie an dieser Adresse mit einer Übernachtungsmöglichkeit versorgt, verpflegt und weiterhin für Sie nach einer Unterkunft gesucht. Sie können auch auf offiziellen Websites nach Unterkünften suchen, deren Liste unten beigefügt ist:

#EveryBedHelps - bietet Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine an

- bietet Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine an Wunderflats - bieten Wohnraum kostenlos und für mindestens einen Monat an

- bieten Wohnraum kostenlos und für mindestens einen Monat an EU4UA - bringen ukrainische Flüchtlinge mit Europäern zusammen, die bereit sind, Menschen zu Hause (sowohl an ihren Wohnorten als auch in leerstehenden Häusern) zu beherbergen

- bringen ukrainische Flüchtlinge mit Europäern zusammen, die bereit sind, Menschen zu Hause (sowohl an ihren Wohnorten als auch in leerstehenden Häusern) zu beherbergen ICanHelp.Host - haben eine Mission, so viele Häuser wie möglich in Europa zu finden, für Ukrainer, die Schutz suchen

- haben eine Mission, so viele Häuser wie möglich in Europa zu finden, für Ukrainer, die Schutz suchen Прихисток - offizielle ukrainische Kommunikationsplattform zwischen denen, die Hilfe brauchen, und denen, die bereit sind, sie zu leisten

- offizielle ukrainische Kommunikationsplattform zwischen denen, die Hilfe brauchen, und denen, die bereit sind, sie zu leisten Münchner Freiwillige - ein Unternehmen, das bei der Wohnungssuche in München hilft

- ein Unternehmen, das bei der Wohnungssuche in München hilft MAPAHELP - sammelt und liefert Informationen über Organisationen, Unternehmen und Personen außerhalb der Ukraine, die bereit sind, den Ukrainern kostenlose Hilfe zu leisten

- sammelt und liefert Informationen über Organisationen, Unternehmen und Personen außerhalb der Ukraine, die bereit sind, den Ukrainern kostenlose Hilfe zu leisten #Unterkunft Ukraine - eine Allianz nachhaltiger Organisationen, die eine solidarische Zivilgesellschaft unterstützen und ukrainischen Flüchtlingen bei der Wohnungssuche helfen

- eine Allianz nachhaltiger Organisationen, die eine solidarische Zivilgesellschaft unterstützen und ukrainischen Flüchtlingen bei der Wohnungssuche helfen Shelter for UA - dieser Dienst soll Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine eine Unterkunft benötigen, mit denen verbinden, die bereit sind, diese bereitzustellen

- dieser Dienst soll Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine eine Unterkunft benötigen, mit denen verbinden, die bereit sind, diese bereitzustellen HotelSwaps - dieseHotels bieten kostenlose Notunterkünfte für ukrainische Flüchtlinge

Wir empfehlen einen Telegrammkanal und eine Facebook-Gruppe, die bei der Wohnungssuche helfen können:

Die Münchner Organisation UA volunteering Organization for Coordination bietet Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe bei der Suche nach vorübergehendem Asyl bei Privatpersonen in Deutschland, einem ehrenamtlichen Dolmetscher zur Begleitung in München, einem ehrenamtlichen Dolmetscher für inoffizielle Online-Übersetzungen oder telefonischer Übersetzungen.

Auf der Website des Krisenzentrums kann man auch viele nützliche Informationen finden.

Über die Autorin Natalia Aleksieieva Natalia Aleksieieva (27) ist am 7. März aus Odessa nach München geflüchtet. Sie hat viel Hilfe bekommen und vermietet aktuell eine Wohnung in München. Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen zu können. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihr neues Leben in Bayern – und über die Nachrichten, die Situation in ihrer ukrainischen Heimat. Ihre Texte schreibt sie auf Deutsch. Die Geschichte von Natalia Aleksieievas Flucht vor dem Ukraine-Krieg lesen Sie hier. Alle Informationen und Artikel zur Lage der Geflüchteten in der Ukraine in Bayern finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona-Impfung für Flüchtlinge aus der Ukraine: Wo finde ich Informationen? Was ist 2G? Was ist 3G?

Erklärung der aktuellen Corona-Regeln. © Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Alle Flüchtlinge aus der Ukraine, die in München angekommen sind, haben die Möglichkeit, sich kostenlos und unabhängig von ihrem Status in Impfzentren oder Flüchtlingsankunftszentren gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auf der offiziellen Website Bayerns finden Sie die Adressen aller Impfstellen in München.

Wo finde ich als Flüchtling aus der Ukraine humanitäre Hilfe in München?

In München gibt es mehrere Verteilungsstellen für humanitäre Hilfe. Adressen zur Essensausgabe finden Sie auf der offiziellen Website der öffentlichen Freiwilligenorganisation im GOROD Kulturzentrum. Adressen für die Ausgabe von Kleidung und Hygieneartikeln finden Sie auf der offiziellen Website der Diakonia Charitable Foundation und auch auf der Website des Krisenzentrums zur Hilfe für Ukrainer in München.

Verein „München hilft Ukraine e.V.“ leistet auch vorübergehende humanitäre Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Um Unterstützung zu erhalten, müssen Sie einen Termin vereinbaren, indem Sie das Formular ausfüllen.

Wenn Sie Kleidung für Erwachsene und Kinder sowie Spielzeug benötigen, haben die Einheimischen eine weitere Abteilung für humanitäre Hilfe eröffnet. Es gibt keine Warteschlangen. Kleidung von guter Qualität und in gutem Zustand. Es gibt sogar ganz neue Sachen. Es gibt Windeln, Tücher, etwas Babynahrung. Adresse: Gewerbestraße 9, Tor 5, 82064 Straßlach-Dingharting. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Sie können auch die Organisation „Unter den Arkaden“ besuchen, die sich in der Dientzenhoferstraße 68, 80937 München, befindet. Dies ist ein Treffpunkt und Informationsaustausch für Ukrainer. Dort können Sie Tee trinken, sich kostenlos mit Wi-Fi verbinden und neue Kleidung bekommen. Es gilt die 3G-Regel. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Wie bekomme ich medizinische Hilfe in München?

Die vollständigste Liste russisch-/ukrainischsprachiger Ärzte sowie Adressen von Krankenhäusern, medizinischen Hilfsstellen, Bereitschaftsdiensten und Beratungsstellen finden Sie auf der Website des Krisenzentrums für Ukrainer.

Auf der Fernarzt-Website können Sie sich für kostenlose Online-Videosprechstunden oder Telefonsprechstunden für Geflüchtete anmelden. Ärzte beantworten Ihre dringenden Gesundheitsfragen.

Service ON-LINE Консультація UA ​​hilft den Bürgern der Ukraine, eine kostenlose Online-Beratung eines Arztes über den Telegrammkanal zu erhalten.

München bietet auch Beratungsangebote für Schwangere und Wöchnerinnen an. Die Adressen der Beratungsstellen finden Sie auf der Schwangerschafts­beratung. Sie können das Informationsblatt auch auf Ukrainisch einsehen.

Psychologische Unterstützung erhalten Sie in der offene ukrainische FacebookGruppe des Psychologischen Krisendienstes.

Das Deutsche Zentrum für Psychiatrie bietet auch Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an, die das Bedürfnis nach psychologischer Unterstützung verspüren. Unter 0841 880 2206 sind russischsprachige Spezialisten montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Außerhalb der angegebenen Zeiträume schreiben Sie bitte an die E-Mail-Adresse zpg@klinikum-ingolstadt.de.

Es gibt auch eine russischsprachige Psychotherapiegruppe in München, Informationen dazu finden Sie hier.

Informationen für Flüchtlinge aus der Ukraine: Wie bekomme ich einen Job?

Grundlegende Informationen zur Beschäftigung in Deutschland erhalten Sie auf der Website des Krisenzentrums zur Hilfe für Ukrainer.

Die Bundesagentur für Arbeit hat eine Hotline eingerichtet, bei der Mitarbeiter, die Ukrainisch und Russisch sprechen, Sie beraten können.

Es gibt auch einen Telegrammkanal für die Jobsuche in München - Помощь Мюнхен Поиск Работы.

Das größte deutsche Eisenbahnunternehmen Deutsche Bahn bietet Beschäftigung und kostenlose Beratung, um ukrainische Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu führen. Um eine Arbeitsberatung zu erhalten, müssen Sie sich von Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr an das Unternehmen wenden und Ihre Frage an jobingermany@deutschebahn.com senden. Die Beratungen werden auf Russisch, Ukrainisch, Englisch und Deutsch durchgeführt. Außerdem können sich Ukrainer unter der kostenlosen Hotline +49 30 29734949 (ukrainisch, russisch, englisch und deutsch) an erste Beratungsgespräche zu allgemeinen Themen und Beschäftigung in Deutschland wenden.

Augenoptik VISION SYSTEM STORE MÜNCHEN hat ein Jobangebot für ukrainische Augenoptikermeister.

Dieser Artikel soll allen Geflüchteten in München einen ersten Überblick geben. Folgende Themen werden wir in Kürze in eigenen Artikeln angehen:

Wie finde ich einen Platz in der Schule für mein Kind?

Wie bekomme ich eine Krankenversicherung?

Wie eröffne ich ein Bankkonto?

Links zu den fertigen Artikeln finden Sie hier oder immer aktuell auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge in Bayern.