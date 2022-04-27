Украинские беженцы в Мюнхене: ответы на самые важные вопросы

Von: Natalia Aleksieieva

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Информация для украинских беженцев в Мюнхене – мы обобщили самое важное. (merkur.de-Collage) © Wolfgang Maria Weber/Ulrich Wagner/Imago

У беженцев из Украины по прибытии в Мюнхен возникает множество вопросов, ответы на которые сложно найти в потоке информации: ниже предлагается обзор всего самого важного.

Ниже приведены самые важные вопросы и ответы для украинских беженцев по прибытии в Мюнхен.

Так как информации много, задача была обобщить все имеющиеся данные и предоставить вам самые актуальные, информативные и проверенные ссылки.

Информация постоянно обновляется.

В сети уже накопилось много информации для украинских беженцев. Не все данные актуальны, не все заслуживают доверия. Здесь мы собрали обзор со всеми наиболее важными вопросами и ответами, а также надежными справочными и информационными ссылками.

Mehrsprachige Artikel für Ukraine-Flüchtlinge Dank unserer ukrainischen Autorin Natalia Aleksieieva sind wir in der Lage für Geflüchtete potenziell relevante Informationen und Artikel mehrsprachig zu veröffentlichen. Hier geht‘s zur deutschen Version des Artikels.* Завдяки нашому українському автору Наталі Алексєєвій ми можемо публікувати потенційно актуальну інформацію та статті для біженців кількома мовами. Натисніть тут, щоб переглянути українську версію статті.*

Как гражданину Украины получить вид на жительство в Мюнхене?

Для получения вида на жительство необходимы следующие документы:

1. Украинский паспорт и, при наличии, биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

и, при наличии, биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу. 2. Antragsformular (бланк заявки) – это анкета на немецком, английском и украинском языках, которую нужно распечатать, заполнить от руки и подписать.

(бланк заявки) – это анкета на немецком, английском и украинском языках, которую нужно распечатать, заполнить от руки и подписать. 3. Подтверждение регистрации. Чтобы получить этот документ, вы должны проживать в принимающей семье, которая готова вас зарегистрировать. Прежде всего, эта семья должна заполнить Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde (подтверждение от арендодателя для подачи в орган регистрации) и записаться на прием в ближайшем Bürgerbüro (офис приема граждан). В Мюнхене их всего 6 и на этой странице можно найти их адреса. Когда вы приедете в офис приема граждан по месту жительства, вам будет выдано подтверждение о регистрации (Nachweis über die Anmeldung) на основании подтверждения от вашего арендодателя.

Вид на жительство для беженцев из Украины в Мюнхене: самый важный и последний шаг

Последний шаг и самый важный: после того, как вы собрали все документы, вы должны приложить и отправить эти документы, используя онлайн-форму, не позднее 31 августа 2022 года. В качестве альтернативы онлайн-форме вы можете отправить необходимые документы по почте на следующий адрес: Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ausländerangelegenheiten, Ruppertstraße 19, 80466 München.

После того, как ваша онлайн-форма будет получена и проверена миграционной службой, в ближайшее время вам будет назначена личная встреча. Пожалуйста, также возьмите с собой на прием биометрическую фотографию. На личном приеме вы получите временное удостоверение с пометкой «Трудоустройство разрешено». С этим документом вы имеете право работать.

Через 6-8 недель вы получите электронный вид на жительство по почте. Убедитесь, что ваше имя четко читается на почтовом ящике.

Подробнее об этом читайте на официальном городском портале и на сайте кризисного центра.

Прибытие беженцев из Украины в Мюнхен: как получить жилье?

Если у вас нет возможности остановиться у друзей или знакомых, сразу по прибытию нужно зарегистрироваться в центре поиска временного жилья, который находится по адресу Messestadt Ost (Linie U2, конечная остановка) в выставочном центре по адресу Paul-Henri-Spaak-Straße 12, Tor 16, выставка Messe в секции С5 и С6. Там вам подыщут местную семью, готовую вас временно принять к себе на проживание.

Расселением занимается организация волонтёров „Münchner Freiwillige“ и принимает в порядке живой очереди. Время работы: с 8:00 до 20:00. Если в течении дня вам не успеют подобрать семью, вам предоставят ночлег по этому адресу, накормят и будут продолжать поиски жилья для вас. Вы также можете искать жилье на официальных сайтах, список которых прилагается ниже:

#EveryBedHelps - предлагают квартиры для беженцев из Украины

- предлагают квартиры для беженцев из Украины Wunderflats - предоставляют жилую площадь бесплатно и не менее чем на один месяц

- предоставляют жилую площадь бесплатно и не менее чем на один месяц EU4UA - объединяет украинских беженцев с европейцами, готовыми приютить людей дома (как по месту жительства, так и в свободных домах)

- объединяет украинских беженцев с европейцами, готовыми приютить людей дома (как по месту жительства, так и в свободных домах) ICanHelp.Host - миссия организации - найти как можно больше квартир в Европе для украинцев, ищущих убежища



Прихисток - официальная украинская коммуникационная площадка между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов ее оказать

- миссия организации - найти как можно больше квартир в Европе для украинцев, ищущих убежища - официальная украинская коммуникационная площадка между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов ее оказать Münchner Freiwillige - организация, которая помогает с поиском жилья в Мюнхене

- организация, которая помогает с поиском жилья в Мюнхене MAPAHELP - собирает и предоставляет информацию об организациях, компаниях и частных лицах за пределами Украины, которые готовы оказать безвозмездную помощь украинцам

- собирает и предоставляет информацию об организациях, компаниях и частных лицах за пределами Украины, которые готовы оказать безвозмездную помощь украинцам #Unterkunft Ukraine - альянс организаций, которые поддерживают гражданское общество и помогают украинским беженцам найти жилье

- альянс организаций, которые поддерживают гражданское общество и помогают украинским беженцам найти жилье Shelter for UA - этот сервис призван связать людей, нуждающихся в жилье в результате войны в Украине, с теми, кто готов его предоставить

- этот сервис призван связать людей, нуждающихся в жилье в результате войны в Украине, с теми, кто готов его предоставить HotelSwaps - гостиницы предоставляют бесплатное убежище для украинских беженцев

Рекомендуем телеграм-канал и группу в фейсбуке для помощи в поиске квартиры:

Мюнхенская организация UA Coordination Initiative предлагает беженцам из Украины помощь в поиске: временного убежища у частных лиц на территории Германии, переводчиков-волонтёров для сопровождения по Мюнхену, переводчиков-волонтёров для неофициальных онлайн переводов или переводов по телефону.

Много полезной информации также можно найти на сайте Кризисного центра.

Про автора Наталью Алексееву Наталья Алексеева (27) 7 марта сбежала из Одессы в Мюнхен. Она получила большую помощь и сейчас снимает квартиру в Мюнхене. Ее цель — как можно скорее стать на ноги. В своей колонке она рассказывает о своей новой жизни в Баварии – новостях и ситуации на ее украинской Родине. Свои тексты она пишет на немецком языке. Историю бегства Натальи Алексеевой от украинской войны* читайте здесь. Всю информацию и статьи о положении украинских беженцев в Баварии* можно найти на нашей тематической странице.

Вакцинация от коронавируса для беженцев из Украины: где можно найти информацию? Что такое 2G? Что такое 3G?

Актуальные правила по поводу коронавируса © Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Все беженцы из Украины, прибывшие в Мюнхен, имеют возможность привиться от корона-вируса бесплатно и вне зависимости от своего статуса в центрах вакцинации или центрах для прибытия беженцев. На официальном сайте Баварии размещены адреса всех пунктов вакцинации в Мюнхене.

Как беженец из Украины, где я могу получить гуманитарную помощь в Мюнхене?

В Мюнхене есть несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи. Адреса выдачи продуктов питания можно посмотреть на официальном сайте общественной волонтерской организации при Культурном центре GOROD. Адреса выдачи одежды и предметов гигиены можно посмотреть на официальном сайте благотворительного фонда Диакония и также на веб-сайте кризисного центра помощи украинцам в Мюнхене.

Организация „München hilft Ukraine e.V.“ также оказывает временную гуманитарную помощь переселенцам из Украины. Для получения помощи необходимо записаться на прием, заполнив форму.

Если вам нужна одежда для взрослых и детей, а также игрушки, местные жители открыли еще один центр гуманитарной помощи. Там нет очередей. Одежда хорошего качества и в хорошем состоянии. Есть даже совершенно новые вещи, а также памперсы, салфетки, немного детского питания. Адрес: Gewerbestraße 9, Tor 5, 82064 Straßlach-Dingharting. Приемные часы - суббота с 10:00 до 14:00.

Вы можете также посетить организацию “Unter den Arkaden”, которая находится по адресу Dientzenhoferstraße 68, 80937 München. Это место встречи и обмена информацией для украинцев. Там можно выпить чаю, бесплатно подключиться к Wi-Fi, выбрать новую одежду. Действует правило 3G. Часы работы: Пн. – Пт. с 9:00 до 15:00.

Беженцы из Украины: Как мне получить медицинскую помощь в Мюнхене?

Самый полный список русско-/украиноязычных врачей, а также адреса больниц, пунктов медицинской помощи, дежурных служб и консультационных центров можно найти на веб-сайте кризисного центра помощи украинцам.



На веб-сайте Fernarzt можно записаться на бесплатные онлайн видео-консультации или консультации по телефону для беженцев. Врачи ответят на ваши неотложные вопросы, связанные со здоровьем.

Сервис ON-LINE Консультація UA помогает гражданам Украины получить бесплатную консультацию любого врача в режиме онлайн через телеграмм-канал.

В Мюнхене также оказываются консультационные услуги для беременных и недавно родивших женщин. Адреса консультационных пунктов размещены на веб-сайте Schwangerschafts­beratung. Также можно ознакомиться с информационным листом на украинском языке.

Психологическую помощь можно получить, обратившись в открытую украинскую группу Психологической Кризисной службы.

Немецкий центр психического здоровья также предлагает помощь военным беженцам из Украины, чувствующим потребность в психологической поддержке. Русскоговорящие специалисты доступны по телефонному номеру 0841 880 2206 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. Вне указанных временных рамок следует написать по электронному адресу zpg@klinikum-ingolstadt.de.

В Мюнхене также работает русскоязычная психотерапевтическая группа, детальную информацию о которой можно узнать здесь.

Информация для беженцев из Украины: Как устроиться на работу?

Основную информацию по трудоустройству в Германии можно получить на веб-сайте кризисного центра помощи украинцам.

Федеральное агентство по трудоустройству открыло горячую линию, по которой сотрудники агентства занятости, владеющие украинским и русским языками, могут проконсультировать вас.

Работает также телеграмм-канал по поиску работы в Мюнхене - Помощь Мюнхен Поиск Работы.

Крупнейший немецкий ж/д перевозчик Deutsche Bahn предлагает трудоустройство и бесплатные консультации, чтобы сориентировать украинских беженцев на немецком рынке труда. Чтобы получить консультацию по трудоустройству, нужно обратиться в компанию с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00, отправив свой вопрос по электронному адресу jobingermany@deutschebahn.com. Консультации проводятся на русском, украинском, английском и немецком языках. Также украинцы могут обратиться на бесплатную горячую линию +49 30 29734949 (украинский, русский, английский и немецкий язык) и получить первые консультации по общим вопросам и вопросам трудоустройства в Германии.

Оптика VISION SYSTEM STORE MÜNCHEN примет на работу оптиков и офтальмологов из Украины.

Эта статья предназначена для того, чтобы дать всем беженцам в Мюнхене общий обзор по самым важным вопросам. В ближайшее время будут рассмотрены следующие темы в наших статьях:

Как отдать своего ребенка в немецкую школу?

Как получить медицинскую страховку?

Как открыть счет в банке?

Вы можете найти ссылки на готовые статьи здесь или на нашей тематической странице о беженцах из Украины в Баварии.