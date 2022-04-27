Українські біженці у Мюнхені: відповіді на найважливіші питання

Von: Natalia Aleksieieva

Teilen

Інформація для українських біженців у Мюнхені – ми узагальнили найважливіше. (merkur.de-Collage) © Wolfgang Maria Weber/Ulrich Wagner/Imago

У біженців з України після прибуття до Мюнхена виникає безліч питань, відповіді на які складно знайти у потоці інформації: нижче пропонується огляд усього найважливішого.

Нижче наведено найважливіші питання та відповіді для українських біженців після прибуття до Мюнхена.

Оскільки інформації багато, завдання було узагальнити всі наявні дані та надати найактуальніші, найбільш інформативні та перевірені посилання.

Інформація постійно оновлюється.

У мережі вже накопичилося багато інформації для українських біженців. Не всі дані актуальні, не всі заслуговують на довіру. Тут ми зібрали огляд з усіма найважливішими питаннями та відповідями, а також надійними довідковими та інформаційними посиланнями.

Mehrsprachige Artikel für Ukraine-Flüchtlinge Dank unserer ukrainischen Autorin Natalia Aleksieieva sind wir in der Lage für Geflüchtete potenziell relevante Informationen und Artikel mehrsprachig zu veröffentlichen. Hier geht‘s zur deutschen Version des Artikels.* Благодаря нашему украинскому автору Наталье Алексеевой мы можем публиковать потенциально актуальную информацию и статьи для беженцев на нескольких языках. Щелкните здесь, чтобы просмотреть русскую версию статьи.*

Як громадянину України отримати дозвіл на проживання в Мюнхені?

Для отримання посвідки на проживання необхідні такі документи:

1. Український паспорт та, за наявності, біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

та, за наявності, біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 2. Antragsformular (бланк заявки) – це анкета німецькою, англійською та українською мовами, яку потрібно роздрукувати, заповнити від руки та підписати.

(бланк заявки) – це анкета німецькою, англійською та українською мовами, яку потрібно роздрукувати, заповнити від руки та підписати. 3. Підтвердження реєстрації. Щоб отримати цей документ, ви повинні проживати в сім‘ї, яка готова вас зареєструвати. Насамперед, ця сім‘я повинна заповнити Wohnungsgeberbestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde (підтвердження від орендодавця для подання до органу реєстрації) та записатися на прийом у найближчому Bürgerbüro (офіс прийому громадян). У Мюнхені їх всього 6 і на цій сторінці можна знайти їхні адреси. Коли ви приїдете в офіс прийому громадян за місцем проживання, вам буде видано підтвердження про реєстрацію (Nachweis über die Anmeldung) на підставі підтвердження вашого орендодавця.

Посвідка на проживання для біженців з України в Мюнхені: найважливіший та останній крок

Останній крок і найважливіший: після того, як ви зібрали всі документи, потрібно додати та надіслати ці документи, використовуючи онлайн-форму, не пізніше 31 серпня 2022 року. В якості альтернативи онлайн-формі можна надіслати необхідні документи поштою на наступну адресу: Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ausländerangelegenheiten, Ruppertstraße 19, 80466 München.

Після того, як ваша онлайн-форма буде отримана та перевірена міграційною службою, найближчим часом вам буде призначено особисту зустріч. Будь ласка, також візьміть із собою біометричну фотографію. На особистому прийомі ви отримаєте тимчасове посвідчення із позначкою «Працевлаштування дозволено». Із цим документом ви маєте право працювати.

Через 6-8 тижнів ви отримаєте електронний дозвіл на проживання поштою. Переконайтеся, що ваше ім‘я читається на поштовій скриньці.

Докладніше про це читайте на офіційному міському порталі та на сайті кризового центру.

Прибуття біженців з України до Мюнхена: як отримати житло?

Якщо у вас немає можливості зупинитися у друзів або знайомих, відразу після прибуття потрібно зареєструватися в центрі пошуку тимчасового житла, який знаходиться за адресою Messestadt Ost (Linie U2, кінцева зупинка) у виставковому центрі за адресою Paul-Henri-Spaak-Straße 12, Tor 16, виставка Messe у секції С5 та С6. Там вам знайдуть місцеву сім‘ю, готову вас тимчасово прийняти до себе на проживання.

Розселенням займається організація волонтерів „Münchner Freiwillige“ та приймає у порядку живої черги. Час роботи: з 8:00 до 20:00. Якщо протягом дня вам не встигнуть підібрати сім‘ю, вам нададуть нічліг за цією адресою, нагодують і продовжуватимуть пошуки житла для вас. Ви також можете шукати житло на офіційних сайтах, список яких надається нижче:

#EveryBedHelps - пропонують квартири для біженців з України

- пропонують квартири для біженців з України Wunderflats - надають житлову площу безкоштовно і не менше ніж на один місяць

- надають житлову площу безкоштовно і не менше ніж на один місяць EU4UA - об‘єднує українських біженців з європейцями, готовими дати притулок людям вдома (як за місцем проживання, так і у вільних будинках)

- об‘єднує українських біженців з європейцями, готовими дати притулок людям вдома (як за місцем проживання, так і у вільних будинках) ICanHelp.Host - місія організації - знайти якнайбільше квартир у Європі для українців, які шукають притулку



Прихисток - офіційний український комунікаційний майданчик між тими, хто потребує допомоги, та тими, хто готовий його надати

- місія організації - знайти якнайбільше квартир у Європі для українців, які шукають притулку - офіційний український комунікаційний майданчик між тими, хто потребує допомоги, та тими, хто готовий його надати Münchner Freiwillige - організація, яка допомагає з пошуком житла у Мюнхені

- організація, яка допомагає з пошуком житла у Мюнхені MAPAHELP - збирає та надає інформацію про організації, компанії та приватні особи за межами України, які готові надати безоплатну допомогу українцям

- збирає та надає інформацію про організації, компанії та приватні особи за межами України, які готові надати безоплатну допомогу українцям #Unterkunft Ukraine - альянс організацій, які підтримують громадянське суспільство та допомагають українським біженцям знайти житло

- альянс організацій, які підтримують громадянське суспільство та допомагають українським біженцям знайти житло Shelter for UA - цей сервіс покликаний пов‘язати людей, які потребують житла внаслідок війни в Україні, з тими, хто готовий його надати

- цей сервіс покликаний пов‘язати людей, які потребують житла внаслідок війни в Україні, з тими, хто готовий його надати HotelSwaps - готелі надають безкоштовний притулок для українських біженців

Рекомендуємо телеграм-канал та групу у фейсбуці для допомоги у пошуку квартири:

Мюнхенська організація UA Coordination Initiative пропонує біженцям з України допомогу в пошуку: тимчасового притулку у приватних осіб на території Німеччини, перекладачів-волонтерів для супроводу Мюнхеном, перекладачів-волонтерів для неофіційних онлайн перекладів або перекладів по телефону.

Багато корисної інформації можна знайти на сайті Кризового центру.

Про авторку Наталю Алексєєву Наталя Алексєєва (27) 7 березня втекла з Одеси до Мюнхена. Вона отримала велику допомогу і зараз знімає квартиру в Мюнхені. Її мета — якомога швидше стати на ноги. У своїй колонці вона розповідає про своє нове життя в Баварії – про новини й ситуацію на її українській Батьківщині. Свої тексти вона пише німецькою мовою. Історію втечі Наталі Алексєєвої від української війни* читайте тут. Всю інформацію та статті про становище українських біженців у Баварії* можна знайти на нашій тематичній сторінці.

Вакцинація проти коронавірусу для біженців із України: де можна знайти інформацію? Що таке 2G? Що таке 3G?

Актуальні правила щодо коронавірусу: Що означає 3G, 3G-Plus, 2-G и 2-G Plus? © Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Усі біженці з України, які прибули до Мюнхена, мають можливість щепитися від коронавірусу безкоштовно та незалежно від свого статусу в центрах вакцинації або центрах для прибуття біженців. На офіційному сайті Баварії розміщені адреси всіх пунктів вакцинації у Мюнхені.

Як біженець із України може отримати гуманітарну допомогу у Мюнхені?

У Мюнхені є кілька пунктів надання гуманітарної допомоги. Адреси видачі продуктів харчування можна переглянути на офіційному сайті громадської волонтерської організації при Культурному центрі GOROD. Адреси видачі одягу та предметів гігієни можна переглянути на офіційному сайті благодійного фонду Діаконія та також на веб-сайті кризового центру допомоги українцям у Мюнхені.

Організація „München hilft Ukraine e.V.“ також надає тимчасову гуманітарну допомогу переселенцям з України. Для отримання допомоги необхідно заповнити форму.

Якщо вам потрібен одяг для дорослих та дітей, а також іграшки, місцеві мешканці відкрили ще один центр гуманітарної допомоги. Там немає черг. Одяг гарної якості та у хорошому стані. Є навіть зовсім нові речі, а також памперси, серветки, трохи дитячого харчування. Адреса: Gewerbestraße 9, Tor 5, 82064 Straßlach-Dingharting. Робочі години: Сб з 10:00 до 14:00.

Ви можете також відвідати організацію Unter den Arkaden, яка знаходиться за адресою Dientzenhoferstraße 68, 80937 München. Це місце зустрічі та обміну інформацією для українців. Там можна випити чаю, безкоштовно підключитися до Wi-Fi, вибрати новий одяг. Працює правило 3G. Робочі години: Пн. - Пт. з 9:00 до 15:00.

Як отримати медичну допомогу в Мюнхені?

Найповніший список російсько-/українськомовних лікарів, а також адреси лікарень, пунктів медичної допомоги, чергових служб та консультаційних центрів можна знайти на веб-сайті кризового центру допомоги українцям.

На веб-сайті Fernarzt можна записатись на безкоштовні онлайн відеоконсультації або консультації по телефону для біженців. Лікарі дадуть відповідь на ваші невідкладні питання, пов‘язані зі здоров‘ям.

Сервіс ON-LINE Консультація UA допомагає громадянам України отримати безкоштовну консультацію будь-якого лікаря в режимі онлайн через телеграм-канал.

У Мюнхені також надаються консультаційні послуги для вагітних та жінок, які нещодавно народили дитину. Адреси консультаційних пунктів розміщені на веб-сайті Schwangerschaftsberatung. Також можна ознайомитись з інформаційним листом українською мовою.

Психологічну допомогу можна отримати звернувшись у відкриту українську групу Психологічної Кризової служби.

Німецький центр психічного здоров‘я також пропонує допомогу військовим біженцям з України, які потребують психологічної підтримки. Російськомовні фахівці доступні за номером 0841 880 2206 з понеділка по п‘ятницю з 8:00 до 15:00. Поза вказаними часовими рамками слід написати на електронну адресу zpg@klinikum-ingolstadt.de.

У Мюнхені також працює російськомовна психотерапевтична група, детальну інформацію про яку можна дізнатися за посиланням.

Інформація для біженців з України: Як влаштуватися на роботу?

Основну інформацію з працевлаштування у Німеччині можна отримати на веб-сайті кризового центру допомоги українцям.

Федеральне агентство з працевлаштування відкрило гарячу лінію, за якою співробітники агентства зайнятості, які володіють українською та російською мовами, можуть вас проконсультувати.

Працює також телеграм-канал з пошуку роботи в Мюнхені - Помощь Мюнхен Поиск Работы.

Найбільший німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn пропонує працевлаштування та безкоштовні консультації, щоб зорієнтувати українських біженців на німецькому ринку праці. Щоб отримати консультацію з працевлаштування, потрібно звернутися до компанії з понеділка по п‘ятницю з 8:00 до 10:00, надіславши своє запитання на електронну адресу jobingermany@deutschebahn.com. Консультації проводяться російською, українською, англійською та німецькою мовами. Також українці можуть звернутися на безкоштовну гарячу лінію +49 30 29734949 (українська, російська, англійська та німецька мови) та отримати перші консультації із загальних питань та питань працевлаштування у Німеччині.

Оптика VISION SYSTEM STORE MÜNCHEN візьме на роботу оптиків та офтальмологів з України.

Ця стаття призначена для того, щоб дати всім біженцям у Мюнхені загальний огляд із найважливіших питань. Найближчим часом будуть розглянуті наступні теми у наших статтях:

Як віддати свою дитину до німецької школи?

Як отримати медичну страховку?

Як відкрити рахунок у банку?

Ви можете знайти посилання на готові статті тут або на нашій тематичній сторінці про біженців з України в Баварії.