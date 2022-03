Sportvereine und Pfarrverbände starten gemeinsam Hilfsaktion für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Fabian Holzner

Wollen gemeinsam helfen (v. l.): Korbinian Gruber (FC Hörgersdorf), Uli Wieser (FSV Steinkirchen), Norbert Bauer (FC Hohenpolding), Pater Philipp Iwanowski (Pfarrverband Bockhorn), Alex Whitney (SV Bockhorn), Sandra Bachmeier (Verwaltungsleiterin beider Pfarrverbände), Sebastian Kräutler (FC Inning), Pfarrer Jacek Jamiolkowski (Pfarrverband Holzland), Gerhard Irl (FC Grünbach) und Maximilian Bals (SC Kirchasch). Klöster versorgen Ukraine-Flüchtlinge © Fabian Holzner

Die Pfarrverbände Bockhorn und Holzland organisieren zusammen mit sieben Sportvereinen einen Sammelaufruf.

Landkreis – Unter dem Motto „Gemeinsam helfen – Not lindern“ organisieren die Pfarrverbände Bockhorn und Holzland in einem beispiellosen Verbund mit sieben Sportvereinen eine Hilfsaktion für die Flüchtlinge der Ukraine.

Auf 2 Millionen wird mittlerweile die Zahl der Ukrainer geschätzt, die seit Beginn des Angriffs auf ihr Land vor vier Wochen nach Polen geflüchtet sind. Wie viele davon in der Hoffnung auf baldige Rückkehr derzeit in Polen verbleiben, ist nicht bekannt. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft in Deutschland bleibt sehr groß, daher wird auch die Logistik bei der Verteilung der Mittel zur Herausforderung.

Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Sammelaktion zeitgleich in sieben Gemeinden

Die Pfarrverbände Bockhorn und Holzland nutzen daher jetzt ihre direkten Beziehungen ihrer polnischstämmigen Priester Pater Philipp Iwanowski und Jacek Jamiolkowski, um den Ukrainern im Nachbarstaat gezielt zu helfen. Daher findet zunächst am 26. März von 10 bis 16 Uhr in sieben Gemeinden eine Sammelaktion statt. Da es hierbei darum geht, Menschen in Flüchtlingsaufnahmestellen zu helfen, die nur vorübergehend bewohnt werden können, wird dabei keine Kleidung gesammelt.

Stattdessen konzentriert man sich darauf, noch dringender benötigte Güter, nämlich haltbare Lebensmittel, Hygiene-Artikel, Medikamente und medizinischer Bedarf sowie Schlafsäcke und Decken aus der Bevölkerung entgegenzunehmen. Die darauffolgende Woche werden die Spenden dann mit mindestens einem Lkw nach Czestochowa (Tschenstochau) in Schlesien gebracht. Das dortige Paulinerkloster Jasna Góra ist Ziel des Transportes und fungiert derzeit sowohl als Flüchtlingsaufnahmestelle, als auch als Verteilzentrum von Hilfsgütern, gemeinsam mit Organisationen wie der Caritas.

Sammelaktion für Ukraine-Flüchtlinge: Vor allem Hygieneartikel und Lebensmittel werden gebraucht

Pater Philipp, selbst Angehöriger des Paulinerordens steht seit Beginn des Krieges in regem Kontakt mit dem Abt des Klosters und berichtet: „Vor allem Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel werden jetzt gebraucht. Dazu besteht das Problem, dass einige Flüchtlinge mit chronischen Erkrankungen nicht ausreichend Medikamente mitnehmen konnten“.

Von Jasna Góra aus werden weitere Klöster, in denen mehr als 350 Menschen aufgenommen wurden (Stand von vor zwei Wochen) mit den Spenden versorgt. Darüber hinaus verteilt man die Zuwendungen über Hilfsorganisationen vor Ort. Unter den Aufgenommenen sind auch Flüchtlinge aus zwei ukrainischen Pauliner-Klöstern (Kiew und Mariupol).

Sportvereine auf dem Feld verfeindet doch Zusammenhalt bei Hilfsaktion

Direkte Hilfstransporte in die Ukraine werden nach Angaben von polnischen Medien beschossen. Federführend bei der Organisation von „Gemeinsam helfen – Not lindern“ sind Sandra Bachmeier, Verwaltungsleiterin beider Pfarrverbände und Korbinian Gruber vom FC Hörgersdorf.

„Auf dem Fußballplatz wird gegeneinander gekämpft, aber hier halten alle zusammen. Wir sind unglaublich stolz“, sagt Sandra Bachmeier zur Kooperation von FC Inning am Holz, FSV Steinkirchen, FC Hohenpolding, FC Hörgersdorf, SC Kirchasch, SV Bockhorn und FC Grünbach.

Mit den Worten „Wir können und sollten uns aufmachen, um denen zu helfen, die nicht mehr besitzen, als das, was sie am Leib tragen“, wenden sie sich nun an die gesamte Landkreisbevölkerung, um den Ukrainern mit den aufgelisteten Hilfsgütern (siehe Kasten). Des weiteren werden von Geldspenden Lebensmittel und dringend benötigte Medikamente vor Ort gekauft. An die Sammelstellen können auch Umzugskartons gebracht werden, die Firma Papier Karl aus Hörlkofen hat bereits 400 Stück gespendet.

Alles zur Sammelaktion: Sammelstellen: Bauhof Hohenpolding, Vereinsheim FSV Steinkirchen, Holzlandhalle Inning am Holz, Vereinsheim FC Grünbach, Pfarrheim Bockhorn, Vereinsheim SC Kirchasch, Vereinsheim FC Hörgersdorf. Diese Güter werden benötigt: - Haltbare Lebensmittel wie Konservendosen, H-Milch, Nudeln/Reis, Baby-Nahrung, Zwieback, Honig/Marmelade/Nutella oder Kaffee - Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta und -bürsten, Damenbinden, Babywindeln oder Feuchttücher - Medizinische Artikel wie Desinfektionsmittel, Pflaster, Verbände, Salben und Kompressen - Kälteschutz wie Schlafsäcke, Isomatten und Decken. Von Geldspenden werden außerdem dringend benötigte Medikamente und Lebensmittel vor Ort gekauft. Spenden kann man an die Kirchenstiftung Steinkirchen, IBAN DE84 7016 9566 0000 2141 08, oder die Kirchenstiftung Bockhorn, IBAN DE48 7016 9356 0001 5210 63. Bei Fragen oder anderen Anliegen hilft Sandra Bachmeier im Pfarramt Bockhorn, Tel. (0 81 22) 89 24 49, und im Pfarramt Steinkirchen, Tel. (0 80 84) 10 38. fh



