Notunterkunft München-Riem: Ukraine-Flüchtlinge suchen dringend Wohnraum – eine Gruppe besonders betroffen

Von: Jennifer Battaglia

Zwei Messehallen in München Riem dienen derzeit tausenden Ukraine-Flüchtlingen als Notunterkunft. © Michael Nagy/Presseamt

In zwei Messehallen in München-Riem leben derzeit mehrere tausend Geflüchtete aus der Ukraine. Die Stadt München sucht händeringend nach Unterkünften für sie.

München – Tausende Menschen, aufgeteilt auf zwei Messehallen. So gut wie keine Privatsphäre, Feldbetten dicht an dicht, maximal durch Trennwände abgeschirmt. Nachts wird die Beleuchtung nicht vollständig gelöscht – aus Sicherheits- und Brandschutzgründen. Aber man hat ein Dach über dem Kopf. Es ist warm, es gibt Winterdecken und zu essen gibt es auch.

Notunterkunft München-Riem: Bis zu 4000 Ukraine-Flüchtlinge haben hier Platz

Durch den Ukraine-Krieg wurde innerhalb kürzester Zeit eine Notunterkunft auf dem Messegelände München-Riem aus dem Boden gestampft. Bis zu 4000 Flüchtlinge können dort seit Anfang März vorübergehend ein Zuhause finden. Diese Anzahl wurde aber nicht erreicht. Bisher nächtigten in den Hallen bis zu 2400 Menschen. Aktuell (Stand 8. April) sollen es circa 1100 Flüchtlinge sein, wobei sich die Zahl täglich ändert und stark in beide Richtungen schwankt.

Dass es bei so vielen Menschen auch mal zu Spannungen und Streitigkeiten kommt, ist nicht überraschend. Die Erlebnisse des Krieges und das Eng an Eng mit völlig Fremden können zur Zerreißprobe werden. Aber obwohl es sich um eine Ausnahmesituation für alle handelt, sind der Polizei bisher nur wenige Delikte in der Notunterkunft bekannt. Davon, dass pro Nacht 15 Handys verschwinden sollen – das hatten Flüchtlinge der Abendzeitung und der Bild berichtet – weiß die Polizei nichts.

Notunterkunft München-Riem: „99 Prozent“ haben Ausweisdokumente

Ebenfalls nicht bestätigen kann die Polizei die Behauptung, die immer wieder aufkommt, dass viele Flüchtlinge keine ukrainischen Pässe hätten. Auf Nachfrage von Merkur.de stellt ein Polizeisprecher klar, dass der überwiegende Teil der Geflüchteten – die Polizei spricht hier wortwörtlich von 99 Prozent – gültige ukrainische Ausweispapiere bei sich trägt. Nur bei Kindern lägen zum Teil ausschließlich die Geburtsurkunden vor.

Und auch wenn es so eigentlich nicht sein sollte, scheinen bei den Konflikten ethnische Unterschiede eine Rolle zu spielen. Unter den Ukraine-Flüchtlingen in der Messehalle befinden sich auch viele ukrainische Roma. Die ethnische Minderheit der Roma sind immer wieder starker Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt.

Notunterkunft München-Riem: Roma finden keinen Wohnraum

Miriam Heigl von der Fachstelle für Demokratie im Münchner Rathaus äußerte sich dazu gegenüber der AZ.: „Vorurteile gegenüber geflüchteten Roma spielen auch aktuell eine große Rolle und sorgen für Konflikte.“ Der Zentralrat der Sinti und Roma ergänzt: „Kaum jemand möchte Roma privat bei sich aufnehmen. Und die Öffentlichkeit interessiert sich kaum für die Situation der Roma in der Ukraine und unter den Flüchtlingen.“ Laut Abendzeitung verbleiben vor allem größere Roma-Familien länger in der Notunterkunft, da sie keinen passenden Wohnraum finden.

In einem Bistro gibt es für die Ukraine-Flüchtlinge etwas zu essen. © Michael Nagy/Presseamt

Notunterkunft München-Riem: Für die Ukraine-Flüchtlinge fehlt es an dezentralen Unterkünften

Es fehlt aber tatsächlich an Wohnraum für alle. Merkur.de hat beim Sozialreferat der Stadt München nachgefragt – mit ernüchterndem Ergebnis. Die Flüchtlingsunterkünfte in der bayerischen Hauptstadt sind voll, zum Teil noch mit Flüchtlingen von 2015. Denn auch sie finden auf dem freien Wohnungsmarkt keinerlei bezahlbare Angebote.

Die Stadt München sucht händeringend nach Wohnraum für Flüchtlinge: Die Stadt sucht allen voran größere Flächen und Objekte, die schnell und mit wenig Vorlauf und Umplanungen für die Unterbringung einer größeren Zahl von Menschen bereitgestellt werden können. Unternehmen und Privatpersonen können solche Angebote an die Landeshauptstadt München senden unter dem Kontakt: objektangebote.soz@muenchen.de.

„Wir suchen händeringend nach dezentralen Wohnunterkünften“, sagt die Pressesprecherin des Sozialreferats. „Wir brauchen mehr Möglichkeiten, die Menschen in Unterkünften mit Gemeinschaftsbädern und -küchen unterzubringen.“ Dafür wurde sogar extra eine Task-Force gegründet, die sich auf der Suche nach passenden Objekten befindet.

Solange es aber keine Unterkünfte gibt, werden die Menschen die Messestadt Riem auch nicht ohne Weiteres verlassen können. „Es besteht aber Freizügigkeit“, erklärt die Pressesprecherin. Heißt konkret: Keiner muss in der Unterkunft bleiben, wenn er nicht möchte. Bei den Flüchtlingen, die ab 2015 nach Deutschland kamen, war das anders. Sie hatten nach Ankunft keine Freiheit der Wohnsitznahme.

Notunterkunft in München-Riem: Eine „logistische Herausforderung“

Die Errichtung der Notunterkunft in weniger als zehn Tagen bezeichnet die Pressesprecherin als „logistische Herausforderung“. Tausende Feldbetten mussten besorgt werden, dazu Decken, Kissen, Hygieneartikel. In einem Bistro werden die Menschen mit Essen versorgt, es gibt Beratungsstellen, wie beispielsweise vom Stadtjugendamt, dem Kreisjugendring und bald soll auch eine Asylsozialbetreuung folgen.

Was die Stadt, die Angestellten und ihre Ehrenamtlichen gerade stemmen, ist unglaublich.

Auf eine solche Situation sei niemand vorbereitet gewesen – ein zentraler Unterschied zu dem Flüchtlingsgeschehen 2015. Damals mag es für den Privatmensch überraschend gewesen sein, die Behörden hatten aber schon Monate im Voraus zunehmend mehr Geflüchtete registriert. „Aber der Ukraine-Krieg war keine Situation, auf die man sich vorbereiten konnte“, so die Pressesprecherin. Er sei für alle überraschend gekommen. „Was die Stadt, ihre Angestellten und die Ehrenamtlichen gerade stemmen, ist unglaublich.“ (jb)

