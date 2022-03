„Um eine Verunsicherung zu vermeiden“: Bayern verschiebt wichtigen Test wegen Ukraine-Konflikt

Von: Katarina Amtmann

Die Sirenen werden in Bayern am 10. März nicht heulen. © Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-Bildfunk

In Bayern hätte es am 10. März einen wichtigen Testlauf gegeben. Dieser wird aufgrund des Ukraine-Konflikts jedoch verschoben, voraussichtlich in den Mai.

München - Wegen des Ukraine-Konflikts verschiebt Bayern den anstehenden landesweiten Probealarm. „Um eine Verunsicherung der Bevölkerung oder gar eine Fehlinterpretation aufgrund der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine zu vermeiden, wird der ursprünglich für 10.03.2022 geplante landesweite Sirenenprobealarm verschoben.“ Das teilte das Innenministerium in München am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Der Probealarm soll voraussichtlich im Mai nachgeholt werden.

Wegen Ukraine-Konflikt: Probealarm in Bayern wird auf Mai verschoben

Der Warntag soll dazu dienen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Funktion und den Ablauf der Warnung zu testen. Die Warnung - im Ernstfall etwa vor Naturkatastrophen, Chemieunfällen oder Attentaten - wird dann jeweils über Radio, Fernsehen, über die Warn-App NINA, über alle Sirenen, Lautsprecherwagen, in den sozialen Medien sowie auf digitalen Werbetafeln verbreitet. Nordrhein-Westfalen hatte die für den gleichen Tag geplante landesweite Sirenenprobe am Mittwoch ebenfalls abgesagt. (kam/dpa)

Video: Wie der Probealarm klingt und was im Ernstfall zu tun ist

