Bayerische Unis ziehen im Ukraine-Konflikt Konsequenzen - und wollen „dünnen Faden des Diskurses aufrechterhalten“

Von: Katarina Amtmann

Bayerische Universitäten ziehen im Ukraine-Konflikt Konsequenzen (Archivbild). © Uwe Zucchi/dpa/dpa-Bildfunk

Als Folge des Ukraine-Konflikts ziehen nun auch Bayerns Universitäten Konsequenzen: Sie setzen alle Forschungskooperationen mit Russland aus.

München - Der Westen hat im Ukraine-Konflikt zahlreiche Sanktionen gegen Russland - unter anderem gegen Wladimir Putin oder russische Oligarchen - beschlossen. Immer mehr Organisationen oder Einrichtungen nehmen sich ein Beispiel und ziehen Konsequenzen: So setzen die bayerischen Universitäten alle Forschungskooperationen mit russischen und belarussischen Wissenschaftseinrichtungen aus. Das teilte die Vorsitzende der Bayerischen Universitätenkonferenz, Sabine Doering-Manteuffel, am Donnerstag in München mit.

Ukraine-Konflikt: Bayerische Unis beenden Forschungsprojekte mit Russland

Angesichts eines ungerechtfertigten, völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Angriffskriegs durch Russland auf die Ukraine sei es selbstverständlich, dass staatliche russische - und belarussische - Institutionen nicht von Projektmitteln und Know-how der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Bayern profitieren dürften, hieß es. Der Schritt erfolge in Absprache mit dem Wissenschaftsministerium.

Ukraine-Konflikt: „einen dünnen Faden des Diskurses aufrechterhalten“

„Uns allen ist bewusst, dass von dieser Entscheidung auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betroffen sind, die den Angriffskrieg ebenfalls verurteilen. Wir wollen mit diesen Partnerinnen und Partnern trotz der ausgesetzten Kooperationen zumindest einen dünnen Faden des Diskurses aufrechterhalten“, sagte Ulrich Bartosch, Präsident der Uni Passau. In der Lehre werde sich für bereits eingeschriebene Studierende aus Russland oder Belarus nichts ändern. (kam/dpa)