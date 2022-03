Mitten im Krisengebiet: Familie aus dem Allgäu sitzt in der Ukraine fest – Flucht „zu gefährlich“

Sitzen in der Nähe von Kiew fest: Sergiy Kolomiets mit seiner Frau und Tochter. © fkn

Sergiy Kolomiets lebt im Allgäu. Doch vor Kurzem ist der gebürtige Ukrainer in seine Heimat gereist. Mit der russischen Invasion hatte er nicht gerechnet.

Kiew - Der gebürtige Ukrainer Sergiy Kolomiets lebt und arbeitet seit zwei Jahren in Kaufbeuren (Kreis Ostallgäu). Kurz vor Kriegsbeginn reiste er zu seiner Familie in die nordukrainische Stadt Nizhyn – er hatte nicht damit gerechnet, dass es wirklich zu einem Angriff von Russland kommt. Nun sitzt er mit seiner Frau und seiner Tochter im Kriegsgebiet fest. Seit vergangenen Donnerstag befinden sie sich in der Wohnung im fünften Stock. An eine Flucht zur rund 700 Kilometer entfernten polnischen Grenze ist nicht zu denken. „Viel zu gefährlich“, sagt der 41-Jährige. Noch dazu ist es Männern zwischen 18 und 60 Jahren nicht erlaubt auszureisen.

Ukraine-Konflikt: Mann aus Bayern sitzt in der Ukraine fest - „natürlich geht es uns nicht gut“

Aktuell wird die Stadt noch nicht von russischen Soldaten belagert, berichtet Sergiy Kolomiets am Telefon. Die Familie hat die Nacht auf Montag deshalb nicht im Luftschutzbunker, sondern zu Hause verbracht. „Aber natürlich geht es uns nicht gut“, berichtet er weiter. Er schlafe schlecht, kontrolliere andauernd die Nachrichten und die Informationen der Regierung, die die Bevölkerung auch in Nizhyn mehrmals am Tag aufforderten, die Schutzräume aufzusuchen.

Geld am Bankautomat gebe es schon seit ein paar Tagen nicht mehr, auch die Supermärkte seien mittlerweile geschlossen. „Doch immerhin funktionieren Heizung, Strom und das Internet.“ Sergiy Kolomiets berichtet von vielen Kämpfen rund um seine Heimatstadt Nizhyn, die sich nur etwa 160 Kilometer nordöstlich von Kiew befindet. Doch in seiner Stimme klingt auch Zuversicht mit. „Die ukrainische Armee ist besser vorbereitet, als es sich die Russen dachten“, sagt er.

Ukraine-Konflikt: Von Russlands Invasion überrascht - Bayer sitzt in der Ukraine fest

Es hätte wohl Versuche gegeben, sie zu erobern. Gestern erst hätten russische Streitkräfte zwei Kämpfe in der Nähe der Stadt verloren, viele russische Soldaten seien gefangen genommen worden, so der Familienvater. Er weiß das von Freunden und Bekannten. Sergiy glaubt, dass den russischen Soldaten nicht die Wahrheit über den Einsatz gesagt werde. „Ihnen wurde versprochen, dass sie nach Kiew durchmarschieren könnten.“

Ukraine-Konflikt: Allgäuer Familie sitzt im Krisengebiet fest - „Niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg“

Sergiy Kolomiets Tag besteht darin, zu warten und sich zu informieren. Heute früh seien sie auf dem Markt gewesen und hätten Lebensmittel gekauft. Als sie jedoch Schüsse hörten, rannten sie zurück in die Wohnung. „Ich bin trotz allem froh, bei meiner Frau und meiner Tochter zu sein.“ Er würde für sein Land kämpfen, betont er. Auch wenn er keine Erfahrung mit Waffen habe.

Niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg.

Dann sagt er: „Niemand in der Ukraine wollte diesen Krieg.“ Die Solidarität aus Europa sei eine große Hilfe, betont er. „Das gibt uns Mut und Kraft.“ Dass sich die Welt mit der Ukraine solidarisch zeige und Deutschland auch Waffen liefert, findet er gut. „Am Anfang haben wir uns alleingelassen gefühlt. Das ist jetzt anders.“ (KAI LORENZ/ANGELIKA HIRSCHBERG)