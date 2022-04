Im TV: Söder fordert weiter „Independence Day“ von russischer Energie - aber bloß nicht sofort

Von: Veronika Mahnkopf

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Polit-Talk „Anne Will“ für den „Independence Day“ von russischer Energie geworden. © Screenshot ARD

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen neuen Begriff für den Ausstieg aus der Abhängigkeit von russischer Energie kreiert: „Independence Day“. Wie der erreicht werden soll, bleibt offen.

München - An diesem Montag erleben viele Menschen, was der „Freedom Day“ in Sachen Corona bedeutet: ohne Maske einkaufen, 2G, 3G, alles hinfällig - trotz so hoher Inzidenzen wie nie. Was könnte dann ein „Independence Day“ von russischer Energie bedeuten? Angesichts des russischen Invasorenkrieges in der Ukraine und den Bildern von Kriegsverbrechen in Butscha steigt der Druck jedenfalls deutlich.

Ukraine-Krieg: Söder fordert „Independence Day“ von russischer Energie

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den „Independence Day“ erfunden. Auf Instagram forderte er einen Tag, ab dem Deutschland unabhängig von russischen Energielieferungen sein soll. Wie dies zu erreichen sei, legte er in einem Drei-Punkte-Plan vor: Deutschland soll Gas auch aus anderen Teilen der Welt beziehen und auf Flüssiggas und eigene Gasvorkommen setzen. Kernkraftwerke sollen (noch) nicht abgeschaltet werden. Und: „Heimatenergien wie Wind- und Sonnenkraft“ sollen gefördert werden. Wann? Offen.

Als Gast in Anne Wills Polittalk auf ARD am Sonntagabend bekräftigte Markus Söder seine Ansicht und ließ auch die neuen Begrifflichkeiten „Independece Day“ und „independent“ mehrmals fallen. Deutschland müsse unabhängig von russischer Energie werden, man habe „nicht endlos Zeit“. Aber: Bayerns Ministerpräsident Söder macht bei Anne Will unmissverständlich klar, dass man auf keinen Fall sofort unabhängig werden dürfe.

Söder lehnt Energie-Embargo wegen Ukraine-Krieg ab - obwohl er „Independence Day“ erreichen will

Thema der Sendung war nämlich, ob Deutschland nun als schärfere Sanktion gegen Russland und Putin ein sofortiges Gas- und Ölembargo starten, also den Import der Energien komplett stoppen sollte. Söder fordert zwar, „independent“ zu werden - und zwar so „schnell wie möglich“. Aber bitte nicht auf der Stelle. Dies würde, so Söder, ein „Schock für die Wirtschaft“ bedeuten, „schwere Bremsspuren“ verursachen. Große Betriebe hätten schon jetzt Panik, viele Menschen sorgten sich um ihre Familien. Man müsse der Ukraine helfen, aber „auch die Menschen in unserem Land im Blick behalten.“

Dabei zeigte die mitdiskutierende Wirtschaftsweise Veronika Grimm einen anderen Blickwinkel auf: Studien hätten gezeigt, dass ein Embargo mit staatlicher Unterstützung für Betriebe und Privatleute möglich sei - „wie bei Corona“. Und man dürfe nicht vergessen: Das Weiterführen von Geschäften mit russischen Energielieferanten könnte Putin auch als „Einladung“ werten, seine invasorischen Pläne nach der Ukraine weiterzuführen. Deshalb sei ein klarer Schnitt langfristig das deutlichere Zeichen und der eindeutigere Weg hin zu Söders Forderung nach einem „Independence Day“. Der Ministerpräsident blieb aber dabei: kein sofortiger Importstopp. Wann Deutschland in seinen Augen den „Independence Day“ erreichen soll, ließ er aber offen.

