„Starkes Zeichen der Solidarität“: Söder-Regierung richtet Sonderfonds für Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug ein

Von: Katarina Amtmann

Die bayerische Regierung um Markus Söder unterstützt Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug (Archivbild). © Bernd Elmenthaler/imago-images

Das BRK richtet in Bayern über 120 Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge ein. Die Söder-Regierung unterstützt Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug.

München - Der zu einem Krieg eskalierte Ukraine-Konflikt hat auch viele Auswirkungen auf Deutschland: Die Benzinpreise stiegen zeitweise in immer neue Rekord-Höhen, Supermärkte warfen reihenweise russische Produkte aus dem Sortiment. Es zeigt sich große Solidarität: Menschen nehmen Ukraine-Flüchtlinge bei sich zuhause auf und unterstützen sie, auch Städte - unter anderem Charkiws Partnerstadt Nürnberg - starten Spendenaktionen.

Ukraine-Flüchtlinge in Bayern: BRK richtet mehr als 120 Notunterkünfte ein

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 120 Notunterkünfte für Geflüchtete in Bayern eingerichtet. Dort könnten bis zu 16.000 Menschen betreut werden, teilte das BRK in München am Sonntag mit. „In den allermeisten Notunterkünften arbeiten Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände Hand in Hand zusammen“, sagte BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer.

Die Einrichtung und Betreuung der Notunterkünfte sei neben den regulären Aufgaben und dem flächendeckenden Betrieb von Test- und Impfzentren „eine weitere Herausforderung“. Nun müssten den Geflüchteten strukturierte Angebote gemacht werden, forderte BRK-Vizepräsidentin Meyer. Dazu müsse der Ausbau von Flüchtlings- und Integrationsberatung, der Migrationsberatung und des Jugendmigrationsdienstes „auskömmlich“ gefördert werden. Die Regierung um Markus Söder hatte diese Woche angekündigt, dass die Kommunen die Kosten, die ihnen für die Unterbringung entstehen, zu 100 Prozent erstattet bekommen.

Rund 60.000 Ukraine-Flüchtende: Versinkt Bayern im Behörden-Chaos?

Ukraine-Krieg: Bayern stellt Sonderfonds für Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug bereit

Die Staatsregierung stellt außerdem eine halbe Million Euro als Sonderfonds für Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug bereit. Das Geld sei für neue Vorhaben mit überregionaler Bedeutung von nichtstaatlichen Trägern im Jahr 2022 vorgesehen, wie das bayerische Kunstministerium in München am Sonntag mitteilte. Darunter fielen zum Beispiel Theaterproduktionen, Ausstellungen ukrainischer Kunst, Konzerte und Literaturveranstaltungen.

„Kunst und Kultur bauen Brücken über Grenzen hinweg“, sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Sonntag in München. „Sie können heilsam sein bei der Verarbeitung der schmerzhaften Fluchterlebnisse und sind Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft.“ Der Sonderfonds sei „ein starkes Zeichen der Solidarität, aber auch eine echte Brücke für ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die momentan in ganz großer, geradezu existenzieller Bedrängnis leben“, sagte Blume. (kam/dpa) Sie wollen Ukraine-Flüchtlinge in Bayern unterstützen? So können Sie helfen.