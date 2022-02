Wegen Ukraine-Krieg: Aiwanger sagt geplante Entscheidung über Volksfeste ab - Schausteller bangen weiter

Von: Katharina Haase

Teilen

Wackelt die Wiesn jetzt doch? © dpa (Montage)

Wann wird es wieder Volksfeste in Bayern geben? Diese Frage wollte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger heute eigentlich klären. Doch die Ereignisse in der Ukraine änderten seine Pläne.

München - Die Veranstalter und die Schausteller hatten am heutigen Donnerstag auf eine klare Aussage zur Zukunft der Volksfeste in Bayern nach dem Überstehen der Corona-Pandemie gehofft - doch sie wurden enttäuscht. Denn ob, wann und in welchem Umfang Volksfeste in Bayern wieder stattfinden können, bleibt vorerst ungewiss.

Zwar erschienen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag in München bei einem Runden Tisch zur Zukunft der Volksfeste mit Vertretern von Schaustellern und Kommunen. Die eigentlich geplante Pressekonferenz sagte das Wirtschaftsministerium jedoch ab.

Volksfeste in Bayern: Schausteller nach Corona schwer betroffen - Aiwanger verschiebt Entscheidung

Die Staatsregierung wollte sich am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine keine Vorwürfe der Pietätlosigkeit einhandeln. Zuvor hatten Aiwangers Freie Wähler ebenso wie die CSU bereits ihre für kommende Woche geplanten Aschermittwochskundgebungen abgesagt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Zu dem Runden Tisch im Wirtschaftsministerium waren rund 40 Teilnehmer gekommen. Nach wie vor sind viele Schausteller und Marktkaufleute sind nach zweijähriger Corona-Zwangspause in ihrer Existenz bedroht.

Aufschub wegen Ukraine-Krieg: Volksfeste in Bayern weiter auf der Kippe - doch manche Städte planen bereits

Derzeit sind die Corona-Infektionszahlen in Bayern sehr hoch, das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 54 681 neue Fälle im Freistaat, 12 000 mehr als am Vortag. Allgemein wird aber eine Entspannung im Frühjahr erwartet. Für die Gastronomie hatte die Staatsregierung bereits Lockerungen der Corona-Einschränkungen angekündigt. Die Volksfestsaison beginnt traditionell in der Osterzeit. Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatten sich bereits in früheren Gesprächen optimistisch gezeigt, dass es in diesem Jahr wieder Volksfeste geben. Auch das Oktoberfest 2022 soll stattfinden.

Derweil warten einige Städte nicht das offizielle Go der Staatsregierung ab und haben mit den Vorbereitungen für ihre Volksfeste begonnen. So sollen das Gillamoos in Abensberg, das Gäubodenfest in Straubing sowie die Dult in Regensburg und in Gern stattfinden - die Veranstalter sind bereits in den Planungen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA