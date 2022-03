Ukraine-Krieg: Bayern hätte keiner Bunker mehr - Was noch steht, wird anders genutzt oder verfällt

Großes Stadt-Land-Gefälle im Wohnungsbau

Beim Wohnungsbau in Bayern verschärft sich das Stadt-Land-Gefälle: In den von Wohnungsmangel besonders geplagten Städten lässt der Bau stark nach. Darauf lassen neue Zahlen des Statistischen Landesamts schließen. Insgesamt genehmigten die Behörden im Freistaat im vergangenen Jahr den Bau 80.344 neuer Wohnungen, wie die Behörde am Dienstag in Fürth mitteilte.