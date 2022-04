Kälteres Wasser in Bayerns Schwimmbädern wegen Ukraine-Krieg - droht gar die Schließung?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Bayerns Schwimmbädern wird es kälter (Symbolbild). © IMAGO / biky

Der Ukraine-Krieg und der schwelende Gas-Streit haben auch Auswirkungen auf Bayern. Schwimmbäder haben teilweise die Wassertemperaturen gesenkt.

München - Seit der Ukraine-Konflikt eskaliert ist, tobt mitten in Europa ein Krieg. Gegen Russland gab es zahlreiche Sanktionen, mit den Ukrainern viel Solidarität.

Ukraine-Krieg/Gas-Versorgung: Bayerns Schwimmbäder senken Wassertemperaturen

Auch das Thema Energie - beispielsweise Gas - ist groß aufgekommen, immerhin besteht in diesem Bereich eine große Abhängigkeit von Russland. Deutschland bereitet sich wegen des Krieges mittlerweile auf eine schlechtere Gasversorgung aus Russland vor. Das trifft auch Schwimmbäder in Bayern.

Der Krieg in der Ukraine und die Diskussion um russisches Gas lassen das Wasser in manchen bayerischen Schwimmbädern kälter werden. Wegen eines befürchteten Gaslieferstopps haben einige Bäder die Temperatur in den Becken gesenkt, um Energie zu sparen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Kälteres Wasser in Bayerns Schwimmbädern wegen Ukraine-Krieg und Gas-Streit

So verringerte das Westbad in Regensburg die Wassertemperatur im Wellenbecken auf 28 Grad und im Schwimmerbecken auf 26 Grad, wie ein Sprecher der Stadtwerke sagte. „Die Temperatur müsse aber noch so sein, dass sich die Menschen länger im Wasser aufhalten.“ Familien hätten ein anderes Temperaturempfinden als Sportschwimmer.

In Würzburger Bädern werden die Temperaturen ebenfalls gesenkt - um zwei Grad. Das teilte eine Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mit. Zudem gebe es in den Duschen eines Bades nur kaltes Wasser. Würde es einen Stopp der russischen Gaslieferungen geben, müssten die Schwimmbäder in Würzburg schließen, hieß es weiter.

Doch nicht überall wird es in den Becken kälter: In München wird den Stadtwerken zufolge die Temperatur nicht abgesenkt. Sollte sich der Gas-Streit mit Russland verschärfen, werde über Maßnahmen nachgedacht. Generell wollen sich die Schwimmhallen mit Solaranlagen und Ökostrom unabhängiger von Gas machen.

Gas-Streit mit Russland: Putin droht mit Lieferstopp

Ukraine-Krieg und Gas-Streit trifft auch bayerische Schwimmbäder - Gas sparen

Die Bundesregierung bereitet sich wegen des Krieges und russischer Drohungen auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung in Deutschland vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Ende März die Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft gesetzt und an alle Verbraucher appelliert, Gas zu sparen.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hatte erklärt, dass Bäder die Temperaturen senken, um Gas zu sparen und sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Schwimmbäder könnten auch zu weiteren Maßnahmen greifen und beispielsweise auf beheizte Außenbereiche oder auf weitere Attraktionen verzichten. Bei einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland könnten die Schwimmbäder auch komplett schließen. (kam/dpa)