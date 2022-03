Ukraine-Krieg: Markus Söder begrüßt 4300 US-Soldaten in Bayern mit Weißwurst-Frühstück

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, reicht einem US-Soldaten ein Weißwurstfrühstück. © Armin Weigel/dpa

Ein Weißwurstfrühstück zur Begrüßung: Am Übungs-Standort des US-Militärs in Grafenwöhr nahe Nürnberg heißt Markus Söder 4300 US-Soldaten aus den USA willkommen.

Anfang März sind 4300 Soldaten aus den USA am US-verwalteten Trainings-Standort Grafenwöhr in der Oberpfalz angekommen. Der US-Stützpunkt zwischen Regensburg und Nürnberg geriet vor Kurzem erst in die Schlagzeilen, weil dort sogar Langstreckenbomber kreisten.* Markus Söder heißt diese nun willkommen: Jeder US-Soldat auf bayerischem Boden sorge für mehr Sicherheit, meint der Ministerpräsident. Er gibt bei einer offiziellen Begrüßung höchstpersönlich Weißwürste an die US-Gäste aus.

Schon am Nürnberger Flughafen war Markus Söder beim Eintreffen der US-Soldaten

„Die größte Artillerieübung seit Jahrzenten in der Oberpfalz“, so Söder

Rund 14.000 US-Soldaten sind mit den neuen Truppen schon in Bayern stationiert, gibt Söder auf seinem Instagram-Konto bekannt. Davon viele am Stützpunkt Grafenwöhr. In diese Truppen sollen die Neuankömmlinge in den kommenden Wochen integriert werden. Es handle sich dabei um „die größte Artillerieübung seit Jahrzehnten in der Oberpfalz“, gibt Markus Söder* bekannt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ukraine-Krieg: Sondervermögen für deutscheBundeswehr noch unsicher - Söder dafür

Aber auch das deutsche Militär muss nach Ansicht Söders ausgebaut werden. Er spricht sich für die Einrichtung eines Sondervermögens für das deutsche Militär aus: „100 Milliarden Euro sind dringend nötig, Bündnisverpflichtungen in der NATO nachkommen kann“, heißt es in dem Instagram-Post weiter. Söder will, dass die Bundesregierung Tatsachen schafft, vor allem eine „schriftliche Grundlage dazu, wie die Bundesregierung dieses Vorhaben umsetzen will“ sei nötig, hieß es kürzlich in einem Brief an die Deutsche Presseagentur in Berlin.

Lesen Sie auch Söder: Weißwurstfrühstück bei US-Soldaten in der Oberpfalz Weißwürste mit süßem Senf, Brezn und Obatzda: Für 4000 US-Soldaten in der Oberpfalz gibt es zur Begrüßung im Freistaat bayerische Schmankerl - samt Bedienungsanleitung. Söder: Weißwurstfrühstück bei US-Soldaten in der Oberpfalz USA verlegen weitere 3000 Soldaten nach Polen In Anbetracht des Ukraine-Konflikts will US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 3000 weitere Soldaten nach Polen verlegen. Die Truppe an der Nato-Ostgrenze sei „zu mehreren Einsätzen fähig“. USA verlegen weitere 3000 Soldaten nach Polen

Dauerhafte Unterstützung durch US-Militärs sicher

Mit der Verstärkung soll die Ost-Flanke der Nato gestärkt werden. Die Soldaten der US-Armee werden hier bis auf Weiteres bleiben, teilt der Sprecher des Stützpunktes Grafenwöhr mit. Es sei die 1. Brigade dritten Infanterieabteilung aus dem US-Bundesstaat Georgia. Sie trainieren in Zukunft zusammen mit den Streitkräften verschiedenster NATO-Länder.

Grafenwöhr: Seit Anfang der 90er Jahre in US-Händen

Es handelt sich um einen der größten Stützpunkte Bayerns. Das militärische Gelände wurde zur ausschließlichen Nutzung den USA von der Bundesrepublik Deutschland überlassen, wobei die US-Streitkräfte gemäß einer Verwaltungsvereinbarung aus dem Jahre 1993 befugt sind, die Mitbenutzung anderen ausländischen Truppen zu gestatten. Die US-militärische Nutzung des Areals wird durch das NATO-Truppenstatut und sein Zusatzabkommen geregelt.

Seit jeher Übungsplatz für NATO-Truppen

In Grafenwöhr üben die Einheiten der United States Army Europe (USAREUR), die United States Air Forces in Europe (USAFE) und andere NATO-Streitkräfte. Rund 40 Prozent der militärischen Einheiten, welche auf dem Truppenübungsplatz trainieren, sind NATO-Partner aus Europa, Afrika und Asien.

US-Präsident Joe Biden wiederholt seinen Glauben an eine geeinte, starke NATO

*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA