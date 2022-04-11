Украинка помогает беженцам от войны найти квартиру в Мюнхене и рассказывает, кому труднее всего

Von: Natalia Aleksieieva

Teilen

Огромное количество беженцев прибыло в Баварию во время войны в Украине. Елена Тисова помогает с поиском жилья. Украинская корреспондентка Наталья Алексеева встретилась с ней в Мюнхене.

Мюнхен - По последним данным, в Баварию уже прибыло более 100 тысяч украинцев. Все они нуждаются в жилье, питании, одежде, а также информации. Многие беженцы от войны в Украине хотят как можно скорее вернуться домой и просят только о временном убежище. В то же время, вопрос с жильем с возможностью прописки стоит особенно остро, ведь без прописки невозможно получить временное разрешение на пребывание в Германии, которое дает право работать в стране и оставаться на плаву.

Mehrsprachige Artikel für Ukraine-Flüchtlinge Dank unserer ukrainischen Autorin Natalia Aleksieieva sind wir in der Lage für Geflüchtete potenziell relevante Informationen und Artikel mehrsprachig zu veröffentlichen. Hier geht‘s zur deutschen Version des Artikels.*

«Мне так хочется, чтобы все те, кто может оказать помощь с жильем и все, кто так в этой помощи нуждается, нашли друг друга», - написала я вчера в своей колонке в Münchener Merkur, «Новости с родины: „Одесская власть просит не ходить на пляж, чтобы не взорваться“, – а сегодня произошло чудо, я познакомилась с невероятной девушкой, которая все свободное время посвящает поиску жилья для украинцев.

(Кстати: наш информационный бюллетень Баварии информирует вас обо всех важных новостях в Баварии. Регистрируйтесь здесь)

Война в Украине: молодая украинка из Мюнхена помогает беженцам найти жилье

29-летняя украинка Елена Тисова из Мюнхена помогает украинским беженцам. © Наталья Алексеева

Елена Тисова родом из Украины, ей 29 лет, она получила два высших образования по программе двойного диплома по специальности «Международная экономика» и с 2012 года живет в Германии. Последние три года он живет в Мюнхене и работает офис-менеджером в израильской компании. Кроме того, оформила индивидуальный бизнес и стала видео-мейкером. Все родственники Елены находятся в Украине.*

Две недели назад она решила создать телеграмм канал (Sova отвечат) и отвечать на вопросы людей, помогать информационно: «У меня большой опыт поиска квартир. Я столько раз переезжала за свою жизнь. Я подумала, почему бы не найти квартиру, может это кому-то поможет».

Елена начала посылать много заявлений, писать письма, делать запросы. Один немец предложил помощь, Елена опубликовала фото квартиры на своем новом канале и не могла поверить, что за ночь на него подписалось более 150 человек. «Я знала, что людям нужно жилье, но не думала, что информация распространится настолько быстро»

Сейчас Елена занимается поиском жилья каждую свободную минуту. Дорога на работу и домой длится три часа, говорит Елена во время разговора: „Я ем на ходу, ночью тоже занимаюсь поиском жилья“. Спрос на квартиры намного превышает предложение. Через две недели ситуация на рынке существенно изменилась. Найти жилье с каждым днем все труднее.

Война в Украине: поиск квартиры в Мюнхене для беженцев - „Я готова помочь в этой ситуации“

Сначала Елена искала только те квартиры, которые немцы готовы предоставить бесплатно. Однако, проведя опрос на канале, она поняла, что есть беженцы, готовые платить за жилье. Сейчас она ищет как временные бесплатные приюты, так и сдаваемые в аренду помещения. „За две недели около 1000 человек обратились ко мне лично с просьбой помочь с жильем“, – рассказывает Елена редакции Merkur.de.

Про автора Наталью Алексееву Наталья Алексеева (27) 7 марта сбежала из Одессы в Мюнхен. Она получила большую помощь и сейчас живет в приемной семье. Ее цель — как можно скорее стать на ноги. В своей колонке она рассказывает о своей новой жизни в Баварии – новостях и ситуации на ее украинской Родине. Свои тексты она пишет на немецком языке. Историю бегства Натальи Алексеевой от украинской войны* читайте здесь. Всю информацию и статьи о положении украинских беженцев в Баварии* можно найти на нашей тематической странице.

Ежедневно Елена посылает около 50-70 новых запросов. Через две недели она сделала уже около 1000 запросов и только около 40 организаций ответило. 20 семей Елене уже удалось заселить в Мюнхене и в других городах: «Мне комфортно в этой среде. Мне удобно, когда мне пишет много людей. Я хочу и могу помочь».

Елена просит помощь через разные каналы: отправляет письма на официальные вебсайты, обращается в гостиницы, студенческие общежития, дома престарелых, подключает свои знакомства, делает объявления в социальных сетях: «Недавно мне начали писать немецкие семьи, которые при моем посредничестве уже приютили украинцев, и теперь их знакомые или друзья тоже хотят оказать такую помощь».

Беженцы в Мюнхене: «Украинцы очень боятся. В Германии для них все ново»

В ходе разговора я поняла, что работа Елены не заканчивается на том, чтобы провести переписку, созвониться с арендодателем, найти квартиру, разместить ее на канале, связать кандидатов на жилье с теми, кто его предоставляет. Важно также помочь двум сторонам достичь взаимопонимания, ведь менталитеты разные: «Украинцы часто напуганы, когда я связываю их с немецкими арендодателями. Многие пишут, что им обязательно нужна регистрация места жительства. Немецкие арендодатели этого не понимают. Они обращаются ко мне с просьбой объяснить, что происходит. Все нормально, отвечаю я, им просто нужна прописка.

Украинцы очень напуганы. В Германии для них все ново. Поэтому я пытаюсь уменьшить страхи и предубеждения в общении украинцев и немцев.

Далее Елена сообщает: «Украинцы очень напуганы. В Германии для них все ново. Поэтому я стараюсь уменьшить страхи и предубеждения в общении украинцев и немцев. Я уже приспособилась. Я понимаю украинцев и понимаю немцев. Украинцы, которые ищут жилье, не имеют такого опыта.

Помощь, оказываемая Еленой, занимает все ее свободное время. Но она говорит: «Мой день прошел не зря, если я смогла помочь кому-то. Это несправедливо жить на улице. Однажды я сама ночевала на вокзале, потому что не могла найти квартиру. Я знаю, какая это сложная ситуация“.

Украинка помогает беженцам от войны в Баварии: рассказывает, кто особенно нуждается в помощи

Также Елена говорит, что пожилые люди особенно нуждаются в помощи. К сожалению, им никто не хочет предоставлять жилье. Также сложно найти квартиры для семей с несколькими детьми. Однако поиск особенно сложен для людей с ограниченными возможностями: «Я написала во все дома престарелых. Я написала 30 писем и подумала, что может кто-то выделит хотя бы одну комнату пожилым людям. К сожалению, все отказали».

Ее просьба звучит так: «Я обращаюсь к людям, живущим в Германии и желающим оказать помощь украинским беженцам. Если у вас есть такая возможность и вы готовы помогать и предоставить жилье, вы всегда можете выйти со мной на связь, и я обязательно свяжу вас с украинцами». Кто-то должен стать связующим звеном между теми, кто готов помочь, и теми, кто так нуждается в этой помощи. Елена также призывает украино- и русскоязычных людей, которые живут в Германии и имеют свободное время, откликнуться и помочь ей принимать запросы беженцев и осуществлять поиск жилья.

В конце нашего разговора Елена призналась: «В 17 лет мне сделали операцию на сердце, и шансы выжить были очень маленькими. Мне сказали, что это чудо, что я дожила до 17 лет. Я не говорю, что выполняю какую-то миссию, но я хочу помогать людям. Пока я жива, я могу делать все. Мне кажется, что помочь с квартирой – это такой пустяк, а для украинцев сейчас это так важно» (Наталья Алексеева) *Merkur.de/bayern ist Teil von IPPEN.MEDIA.