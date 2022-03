Ukraine-Krieg: Söder rechnet mit noch mehr Flüchtlingen - Herrmann nennt konkrete Zahl

Von: Katarina Amtmann

Am Montag äußerte sich Markus Söder zu Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Innenminister Herrmann nannte nun eine konkrete Zahl. Alle News im Ticker.

Ukraine-Krieg: Eskalierender Konflikt* mit Russland Thema bei „Maybrit Illner*“ (ZDF).

Markus Söder: CSU-Chef rechnet mit vielen Flüchtlingen - Herrmann nennt konkrete Zahl (siehe Update vom 8. März, 9.47 Uhr).

Bayern hat einen Plan entwickelt, wie man mit dem Ukraine-Konflikt umgehen will (siehe Update vom 8. März, 14.12 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 8. März, 14.12 Uhr: Der Ukraine-Konflikt war auch Thema der heutigen Sitzung des bayerischen Kabinetts. „Die Lage in der Ukraine ist erschütternd“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) im Anschluss auf einer Pressekonferenz. Die Diplomatie dringe nicht mehr durch, fuhr er fort. Deshalb würde man jetzt in Bayern vor vier Herausforderungen stehen:

Es braucht humanitäre Hilfe vor Ort oder an der Grenze zur Ukraine.

Bayern muss sich mit den Themen Migration und Flüchtlingen beschäftigen.

Die Sanktionen müssen weiter fortgeführt und vielleicht auch ausgeweitet werden.

Die Bundeswehr muss sinnvoll modernisiert werden.

„Wir sprechen von der größten Flüchtlingsbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, fuhr Herrmann fort. In Summe erwartet die UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Allein gestern seien bereits 10.000 Menschen aus dem Kriegsland in Bayern angekommen und es werden täglich mehr, so Herrmann weiter.

Bayern will auch in Sachen Militär und Energiepreise weiter auf den Bund einwirken. Die versprochenen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sollen schnell und vor allem unbürokratisch verteilt werden. „Das Gerät muss bei der Truppe ankommen“, sagte der Staatskanzleichef. Außerdem wollen Nordrhein-Westfalen und Bayern den Bund dazu bewegen, die Energie- und Stromsteuern zu senken. „Das sind die zwei Stellschrauben, an denen der Bund drehen kann“, so Herrmann in seiner Rede.

Ukraine-Krieg: Innenminister Herrmann rechnet mit mehr als 100.000 Flüchtlingen

Update vom 8. März, 9.47 Uhr: Nach Bayern könnten der Einschätzung von Innenminister Joachim Herrmann zufolge mehr als 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine kommen. „Wir müssen uns jedenfalls darauf einstellen“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag dem Radiosender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks. Am vergangenen Mittwoch ging er noch von rund 50.000 Flüchtlingen aus. Markus Söder hatte am Vortag bereits erklärt, dass diese Zahl wohl übertroffen wird (siehe vorheriges Update).

Bei einer Schaltkonferenz am Montagabend mit den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern sei vereinbart worden, rasch für Not-Unterkünfte in zum Beispiel Sporthallen, Gasthöfen oder Jugendherbergen zu sorgen. „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen“, sagte Herrmann.

Bayern werde den Kommunen die Kosten für die Geflüchteten voll erstatten, sagte Herrmann. „Wir erwarten aber in der Tat vom Bund auch, dass er sich an den Kosten entsprechend beteiligt.“ Das müsse notfalls auf der Ebene der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler verhandelt werden. „Aber leider hat der Bund sich dazu bislang gar nicht geäußert.“

Ukraine-Krieg: Söder rechnet mit noch höherer Flüchtlingszahl - „Es wird auch sehr viele Kinder allein geben“

Update vom 7. März, 10.50 Uhr: Die Bayerische Landesregierung geht von Zehntausenden Ukraine-Flüchtlingen aus, die in den nächsten Wochen im Freistaat untergebracht werden müssen. „Ich glaube, dass die Zahl von 50.000* eher übertroffen wird“, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstandes in München.

Bayerns Ministerpräsident sagte, es müssten in vielen Kommunen und kirchlichen Einrichtungen vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten vorbereitet werden. Eine Herausforderung werde es sein, die vielen Kinder unterzubringen. In vielen Fällen hätten Frauen mit ihren Kindern die Flucht ergriffen. „Es wird auch sehr viele Kinder allein geben“, sagte Söder.

Es sei sehr wahrscheinlich, dass am Anfang die Großstädte wie München, Nürnberg und Augsburg zur Anlaufstation würden. Söder forderte die Bundesregierung auf, einen Koordinierungsrat zu schaffen, der für eine vernünftige Verteilung der Menschen auf die Bundesländer sorge. Es bedürfe auch finanzieller Unterstützung des Bundes für Länder und Kommunen.

Ukraine-Krieg: Söder dämpft Hoffnungen auf erfolgreiche Verhandlungen - „Gibt nur eine Strategie“

Erstmeldung vom 7. März, 6.28 Uhr: München - Der Ukraine-Krieg geht auch am Montag (7. März) weiter. Russland* sammelt wohl Ressourcen für einen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, derweil fallen immer mehr Zivilisten dem Angriff zum Opfer, die humanitäre Lage ist teils katastrophal. Einen Überblick, was in der Nacht von Sonntag auf Montag geschah, lesen Sie hier.

Ukraine-Krieg: Söder dämpft Hoffnungen auf erfolgreiche Verhandlungen - „bringt überhaupt kein Ergebnis“

Auch am Montag soll es mit Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weitergehen. Die Hoffnungen auf einen Erfolg sind jedoch niedrig, da Wladimir Putin als Vorbedingung festgelegt hat, dass Kiew alle Forderungen Moskaus akzeptieren muss, darunter die Entmilitarisierung der Ukraine und einen neutralen Status für das Land. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich keine Illusionen: „Uns muss klar sein: Jedes Gespräch, das derzeit geführt wird, bringt überhaupt kein Ergebnis. Es gibt nur eine Strategie: Hilfe für die Ukraine auf der einen Seite und Stärkung der NATO auf der anderen.“ Das sagte der CSU*-Chef am Sonntagabend in der TV-Talkshow „Maybrit Illner“. Dort war Söder zugeschaltet.

Ukraine-Krieg: Söder kritisiert Putin - CSU-Chef lobt Scholz-Regierung

An die Adresse des russischen Präsidenten gerichtet: „Es ist kein Zeichen von Stärke, mit Atomwaffen zu drohen. Es ist ein Zeichen der Schwäche.“ Die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz*, deutlich mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren, lobte Bayerns Ministerpräsident erneut. Ähnlich hatte er sich schon in den Tagen zuvor geäußert: „Die neue Linie der Bundesregierung hat unsere volle Unterstützung“, hatte er bereits am 27. Februar auf Instagram erklärt.

