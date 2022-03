Traunsteiner CSU-Landrat postet ein Facebook-Video - jetzt hagelt es Kritik

Von: Katrin Woitsch

Siegfried Walch (CSU), Landrat von Traunstein, und Horst Seehofer (r.) im Jahr 2016. © picture alliance / dpa/Sven Hoppe

Siegfried Walch, Traunsteiner Landrat, bereitet seine Bürger mittels eines Videos auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Asylhelfer kritisieren ihn.

Traunstein - Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch (CSU) ist wegen einer Äußerung in einem Facebook-Video in die Kritik geraten. Er hatte darin die Landkreisbürger darauf vorbereitet, dass viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Kreis Traunstein kommen werden und ergänzte das mit dem Satz: „Leider Gottes haben wir viele illegale Wirtschaftsflüchtlinge in unseren Unterkünften, ansonsten würden die Kapazitäten jetzt zur Verfügung stehen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.“

Ukraine-Krieg - Traunsteiner Landrat: Initiativkreis schreibt offenen Brief

Der Initiativkreis Migration aus Rosenheim wirft Walch nun vor, die schwächsten Gruppen gegeneinander auszuspielen. „Denken Sie wirklich in den Kategorien gute und schlechte Flüchtlinge?“, fragen ihn die Ehrenamtlichen in einem offenen Brief. „Haben Sie sich mit den verschiedensten Fluchtursachen auseinandergesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, diese Unterscheidung machen zu können?“

Es sei zynisch, Flüchtlinge aus verschiedenen Herkunftsländern gegeneinander auszuspielen, betont Monika Mende, eine der Initiatoren des Briefs. „Kein Mensch ist illegal hier“, betont sie. Auch nicht geduldete Asylbewerber, auf die sich Walch ihrer Meinung nach bezieht. „In den Unterkünften gibt es außerdem viele anerkannte Flüchtlinge, die gerne ausziehen würden, aber keine Wohnung finden. Auch sie verfolgen das Schicksal der Menschen aus der Ukraine mit großer Empathie.“



Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine - Traunsteiner Landrat Walch: Kritik sei erwartbar gewesen

Auf den Brief der Asylhelfer hat Walch bisher nicht reagiert. Die Kritik sei erwartbar gewesen, sagt er gegenüber unserer Redaktion. „Ich will niemanden gegeneinander ausspielen“, betont er. „Ich habe unsere Erfahrungen beschrieben, die wir als Landratsamt bei der Flüchtlingsunterbringung machen.“ Als „illegale Wirtschaftsflüchtlinge“ habe er nicht nur die Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten wie dem Westbalkan, Ghana oder dem Senegal bezeichnet, sondern auch die Asylbewerber, die abgelehnt wurden und gegen die Entscheidung klagen. Diese Klage-Verfahren dauern oft viele Jahre. „Die Plätze in den Unterkünften sind lange belegt.“

Der Landkreis Traunstein hatte bei dem großen Flüchtlingszustrom 2015 eigens Unterkünfte gebaut, um die Menschen nicht in Turnhallen unterbringen zu müssen, sagt er. Er fürchtet, dass dieses Schicksal nun ukrainischen Kriegsflüchtlingen bevorsteht, weil die Plätze in den Unterkünften nicht reichen. Das wolle er in jedem Fall vermeiden, betont er. „Es geht mir um eine möglichst humane Unterbringung der Kriegsflüchtlinge.“ - kw

