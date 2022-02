Auch Privatwohnungen gesucht: Bayern bereitet sich auf Flüchtlinge aus Ukraine vor - „Man muss diesen Menschen helfen“

Von: Thomas Eldersch

Nach der Eskalation der Ukraine-Krise bereitet sich Bayern darauf vor, Flüchtlinge aufzunehmen. Innenminister Herrmann sprach von „europäischer Solidarität“.

München - Der Einmarsch Russlands in die Ukraine kam unerwartet und schnell. Genauso schnell reagierten Politiker und boten ihre Hilfe an. Bereits am Donnerstag - an dem Tag, an dem die Ukraine-Krise eskalierte - zeigten sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens OB Dieter Reiter (SPD) geschockt von den Ereignissen. Kurze Zeit später wurde auch die ukrainische Flagge vor der Staatskanzlei gehisst.

Früh signalisierten auch viele Kommunen im Freistaat Bereitschaft, den Menschen in der Ukraine helfen zu wollen. Vielerorts wurden Sachspenden gesammelt und Hilfskonvois Richtung Osten vorbereitet. Aber auch mit dem Thema Flüchtlinge haben sich die Bürgermeister in Bayern bereits beschäftigt. Auch Innenminister Joachim Herrmann äußerte sich zum Ukraine-Krieg.

Eskalation in der Ukraine-Krise: Innenminister Herrmann will Flüchtlingen helfen

„Dass es sich hier um Kriegsflüchtlinge handelt, ist nun offenkundig, und dass man diesen Menschen helfen muss, auch in europäischer Solidarität, ist auch offenkundig“, sagte Herrmann in München. Ein Sprecher seines Ministeriums fügte anschließend hinzu. „Wir haben die Kommunen bereits angeschrieben und eine Bestandsaufnahme angefordert. Man will einen Überblick gewinnen, welche Anzahl von Zugängen man derzeit bewältigen kann.“ Aber auch, welche Maximalkapazität sich mit dem Aufbau entsprechender Strukturen bewältigen ließe und wie lange es dauern würde, diese aufzubauen. „Wir haben da ja schon aus der Zeit um 2015 einige Erfahrungen.“

Parallel zu den Bemühungen des Innenministeriums haben bereits zahlreiche Landkreise und Städte mit den Vorbereitungen für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen begonnen. Der Landkreis Oberallgäu steht bereits parat, um kurzfristig bis zu 400 Menschen in Notunterkünften unterzubringen. Dafür soll zunächst die Turnhalle der Immenstädter Berufsschule hergerichtet werden.

Ukraine-Krieg: München will bis zu 1500 Flüchtlinge aufnehmen

Auch in und um München bereiten sich die Verantwortlichen darauf vor, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Der Landrat des Landkreises München, Christoph Göbel, rief derweil die Bevölkerung zum Helfen auf: „Wenn Sie Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine haben, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, die derzeit zur Verfügung stehen, melden Sie diesen bitte an uns.“

Die Stadt München kann kurzfristig rund 500 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen. Weitere 1000 Plätze würden derzeit vorbereitet, hieß es. Auch könnten ausreichende medizinische Kapazitäten bereitgestellt werden. „Dass wir schnell und professionell helfen können, haben wir ja schon 2015 gezeigt. Auf diese Strukturen und Erfahrungen können wir jetzt zurückgreifen“, betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Ukraine-Krise eskaliert: Bayerns größte Städte zeigen sich solidarisch

Im ganzen Land ist die Hilfsbereitschaft groß. Nürnberg - wo mehr als 4000 Ukrainer leben - hat bereits gehandelt. „Die Melde- und die Ausländerbehörde ist bereits vorbereitet, die rechtlichen und organisatorischen Vorbereitungen sind in Abstimmung mit den Behörden des Freistaats erfolgt. Das Amt für Migration hat für ukrainische Bürger bereits einen Hinweis auf der städtischen Internetseite mit wichtigen Links eingerichtet“, schilderte ein Stadtsprecher. Man könne nicht nur Flüchtlinge, die über einen deutschlandweiten Schlüssel verteilt werden, aufnehmen, sondern auch Freunde und Verwandte der in Nürnberg lebenden Menschen, so der Sprecher weiter.

In der Nachbarstadt Fürth sind derzeit keine städtischen Unterkünfte frei. „Es wird aber bereits damit begonnen, nach anderweitigen Lösungen zu suchen“, betonte die Stadt. „Wir sind bereit, unseren Part zu leisten“, unterstrich auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Die Stadt habe Kapazitäten, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Auch stünden die Kommune und der Ukrainische Verein in Augsburg im Austausch, um konkrete Hilfsmaßnahmen der Stadtgesellschaft zu initiieren. So wurde bereits ein Spendenkonto eingerichtet.

„Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass die Diplomatie siegt und dass wir aus der Vergangenheit gelernt hätten, dass es bei einem Krieg immer nur Verlierer gibt“, begründete Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) die Hilfsbemühungen. „Ich hatte gehofft, dass unserer Generation das erspart bleibt, was uns unsere Eltern und Großeltern berichten mussten.“ (tel mit dpa)