Ulmer Kirchengemeinde verbannt die Heiligen Drei Könige aus Krippe - Rassismus-Debatte schwappt nach Bayern

München - Die evangelische Münstergemeinde in Ulm (Baden-Württemberg) verkündete kürzlich, die Heiligen Drei Könige aus der diesjährigen Weihnachtskrippe zu verbannen. Auch im Nachbar-Bundesland Bayern wir das Thema heißt diskutiert. Als Hintergrund nennt der Ulmer Dekan die andauernde Rassismus-Debatte in Deutschland. „Die Holzfigur des Melchior ist etwa mit seinen dicken Lippen und der unförmigen Statur aus heutiger Sicht eindeutig als rassistisch anzusehen“, erklärt Dekan Ernst-Wilhelm Gohl.

Ulmer Kirchengemeinde verbannt die Heiligen Drei Könige aus Krippe - Weihnachtsgeschichte wird neu erzählt

Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nennt Dekan Gohl die aus Kamerun stammende Gospelsängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum als Beispiel. Ihrer Meinung nach sei die Figur „rassistisch und in keiner Weise wertschätzend“. Stattdessen möchte man in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium erzählen. Dort treten die drei Weisen aus dem Morgenland nicht auf.

+ Die evangelische Münstergemeinde in Ulm will 2020 die Heiligen Könige in der Weihnachtskrippe nicht mehr ausstellen. © Sebastian Gollnow/ dpa/ Picture Alliance

Ulmer Kirchengemeinde verbannt die Heiligen Drei Könige aus Krippe - Diskussion in den bayerischen Erzdiözesen entfacht

Im Erzbistum München und Freising würde man die Thematik aktuell behandeln, erklärte eine Sprecherin. Konkrete Maßnahmen seien aber noch nicht bekannt. In Franken, im Erzbistum Bamberg, hingegen ist „von solchen Debatten nichts bekannt“, sagte ein Sprecher. Gleichzeitig verwies er auf die Symbolik der Heiligen Drei Könige. Diese stünden für die drei zur Zeit Jesu bekannten Kontinente. „Dass einer von ihnen also schwarze Hautfarbe hat, ist ein Zeichen dafür, dass Gott alle Menschen, egal welche Herkunft oder Hautfarbe sie haben, einlädt“, so der Sprecher aus Bamberg. Der schwarze König stünde deshalb eher für Toleranz anstatt Rassismus. Laut der Passauer Neuen Presse wäre das Verbannen der Heiligen Drei Könige der „größere Rassismus.“ Man würde so „seine gleichberechtigte Position im Trio der Weisen“ unsichtbar machen.

Ulmer Kirchengemeinde verbannt die Heiligen Drei Könige aus Krippe - Reaktionen im Netz überschlagen sich

Die Südwest Presse hatte über die Nachricht aus der evangelischen Münstergemeinde in Ulm zuerst berichtet. Unter dem Facebook-Beitrag überschlugen sich die Kommentare von „lächerlich!“ bis zu „wir werfen unsere Tradition weg!“ Einige User fragten auch - wohl nicht ganz ernst gemeint - ob die Bibel jetzt neu geschrieben werden müsse.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/ dpa/ Picture Alliance