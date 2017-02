Umgestürzter Tanklaster blockiert die A94

Nichts geht mehr auf der A94: Ein umgestürzter Tanklaster blockiert zwischen Mühldorf und Töging beide Spuren.

Mühldorf - Gegen 11 Uhr ist auf der A94 in Fahrtrichtung Passau zwischen den Anschlusstellen Mühldorf Nord und Töging ein Tanklaster umgestürzt. Der umgestürzte Lastzug blockierte am Freitagmittag die Autobahn in Richtung Passau komplett.

Da Teile des Fahrzeugs auch auf die Gegenfahrbahn ragten, ist in Fahrtrichtung München der Verkehrsfluss nur über eine Fahrspur möglich.

