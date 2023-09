Kälteeinbruch und Gewitter-Warnung: Wetter in Bayern vor schlagartigem Umschwung

Von: Felix Herz

Bayern steht vor einem großen Wetter-Umschwung – mitten in der Woche sollen die Temperaturen plötzlich abstürzen. Doch geht es danach wieder nach oben?

München – Die aktuelle und hochsommerliche Großwetterlage scheint vor einer ziemlich kalten Pause zu stehen. Das zumindest geht hervor aus dem aktuellen Wetter-Video des Dienstes wetter.net mit dem Meteorologen Dominik Jung. In vielen Teilen Deutschlands sind Gewitter wahrscheinlich, mancherorts sogar Unwetter – wie sieht es in Bayern aus.

Wetter in Bayern vor Temperatursturz – Rund um München geht es besonders steil bergab

Am Montag, 11. September, und Dienstag, 12. September, gibt es noch Sonne satt in Bayern. Bei höchstens leichter Bewölkung verharren die Temperaturen bei knapp 30 Grad im gesamten Freistaat. Am Mittwoch, 13. September, dann der Absturz: In der Landeshauptstadt München und Umgebung soll es runter auf 21 Grad gehen, viel Regen und einzelne Gewitter sind möglich.

Der September-Sommer hält die Temperaturen in Bayern hoch – doch mitten in der Woche sollen sie plötzlich abstürzen. Auch Gewitter sind möglich. (Symbolbild) © HEN-FOTO / IMAGO

Im Norden Bayerns rund um Nürnberg bleibt es dagegen weitgehend trocken, doch auch hier stürzen die Temperaturen im Vergleich zu den hochsommerlichen Tagen aktuell in den Keller – sie werden demnach bei rund 20 Grad liegen, lässt Dominik Jung im wetter.net-Video verlauten.

Am Donnerstag, 14. September, trifft es den bayerischen Süden rund um München noch kälter – gerade mal 17 Grad werden vorhergesagt. Im Norden Bayerns sollen es immerhin rund 22 Grad werden. Immerhin soll es bei leichter Bewölkung trocken bleiben.

Nur ein kurzes Temperatur-Tal? Die Aussichten fürs Wochenende

Mit dem Sommer ist es damit aber nicht vorbei, im Gegenteil – nach dem wohl eher kurzen Temperatursturz zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen in Bayern wieder fleißig nach oben. So knacken sie am Freitag, 15. September, bereits wieder die 20-Grad-Marke, am Samstag – wie soll es pünktlich zum Wiesn-Anstich anders sein –, 16. September, und Sonntag, 17. September, erreichen die Werte wieder Regionen nahe der 30 Grad.

Ähnlich geht es dann auch in der kommenden Woche weiter, wenngleich erneute Temperaturstürze mit einigen Gewittererscheinungen möglich sind – das wird sich aber noch zeigen und lässt sich zum jetzigen Stand schwer vorhersagen. (fhz)

