Unbekannte strippt auf bayerischem Friedhof

Von: Johannes Welte

Die Stadt Marktredwitz von Südosten gesehen © Flodur63 by Wikipedia

Eine ungewollte Begegnung hat ein 87-jährige Dame auf einem Friedhof in Nordbayern gemacht. Vor ihren Augen legte eine Frau einen Strip hin. Die Polizei ermittelt.

Marktredwitz - Die Seniorin hatte die unbekannte Dame - etwa 40 Jahre alt - am Montagnachmittag beim Besuch des Friedhofs in Marktredwitz (Kreis Wunsiedel, Oberfranken) angetroffen. Was dann passiert, versucht die Polizei in ihrem Bericht damit zu erklären, dass die jüngere Dame „augenscheinlich ganz plötzlich massive Hitzewallungen erlitt“.

Auf einem Friedhof in Nordbayern: Nur ein transparenter Body war noch da

Die Unbekannte habe ihren beigen Mantel geöffnet und ihren Hitzewallungen „freien Lauf gelassen.“ Die Dame habe der Seniorin ihren Körper präsentiert, „wie Gott ihn schuf, nur durch einen durchsichtigen Netz-Body bedeckt“, so die Polizei weiter.

Laut der Seniorin soll die offenbar exhibitionistisch veranlagte Dame schulterlange Haare getragen haben, stark geschminkt gewesen sein und mit „klappernden Schuhen“ unterwegs gewesen sein, möglicherweise Stilettos. Die laut Polizei „freizügige Dame“ entfernte sich wieder. „Was die Unbekannte damit bezwecken wollte, ist bis dato leider nicht bekannt“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen die Frau, die hochdeutsch spreche und eine west-/nordeuropäische Erscheinung habe. Und bittet um Zeugenhinweise unter: 09231/9676-0

