Autobahn-Revolution aus Bayern: Verkehr der Zukunft fährt unter der Straße – und automatisch

Von: Felix Herz

Ein Start-up aus Würzburg hat die Autobahn der Zukunft entworfen. In Deutschland wohl noch eher Science-Fiction – in Saudi-Arabien aber schon Teil der Realität. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

In Würzburg bastelt ein Start-up an der Autobahn der Zukunft. In Deutschland zwar noch eher Science-Fiction – in Saudi-Arabien aber bereits in Planung.

Würzburg – Am Montagabend, 3. Juli, fand die Verleihung des Würzburger Start-up-Preises statt. Zwar „nur“ den dritten Platz erreichte dabei das junge Unternehmen ecoro GmbH – doch reichlich von sich Reden machen die Gründer trotzdem. Denn ihr Entwurf ist nichts anderes als die Revolution der Autobahn und des damit einhergehenden Güterverkehrs.

Autobahn der Zukunft: Revolution des Güterverkehrs unter der Erde?

Das Konzept der von der ecoro GmbH erdachten Autobahn der Zukunft ist grundsätzlich schnell erklärt: Das Konzept fußt auf zwei Säulen. An der Erdoberfläche bleibt die Autobahn im Grunde so, wie sie ist – mit dem Unterschied, dass der Straßenbelag durch Solarpanels ersetzt wird, die Elektroautos induktiv (rein durch Kontakt) aufladen. In etwa so, wie es bereits Forscher aus Erlangen testen.

Der wahre Clou des Konzepts befindet sich aber unter der Erde. Denn dort sollen parallel zur Autobahn an der Erdoberfläche zwei weitere Strecken verlaufen – für den Güterverkehr. Dieser soll vollautomatisiert ablaufen, die zwei Strecken dienen der Stau-Vermeidung. Denn sollte es auf der einen, hauptsächlich genutzten Strecke, zu einem Fehler kommen, fahren die Güter einfach auf der Ersatzstrecke weiter. Elektro-Shuttle sollen dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Kilometer pro Stunde Güterpaletten mit einem Gewicht von bis zu zweieinhalb Tonnen transportieren, schreibt der BR.

Schnell, wirtschaftlich, beständig: Die digitale Straße bringt alles mit. In unserem Modul befindet sich eine automatisierte Fahrbahn für den Warentransport, auf unseren Modulen eine Straße für den Personentransport.

Die Autobahn der Zukunft vereine laut Website zahlreiche Vorteile. Durch den Verzicht auf menschliche Lkw-Fahrer würde der Transport sicherer und schneller vonstattengehen. Zudem würde es den CO₂-Ausstoß der großen Autobahnbrummer einsparen. Die Solarpanels auf der Straße an der Oberfläche würden schließlich grüne Energie für E-Autos bereitstellen.

Zukunftsmusik in Deutschland – nicht so in Saudi-Arabien

Zwar betont das Start-up auf seiner Website, wie schnell und leicht sich ihr Autobahn-Konzept in die Realität umsetzen ließe. „10x schneller als der modernste Tunnelbau: Wir realisieren 300 Meter digitale Fahrbahn pro Tag“, heißt es, die Bauzeit sei um 50 Prozent reduziert gegenüber der herkömmlichen Straße. Trotzdem ist das Projekt in Deutschland noch Zukunftsmusik. Zwar habe Bundesverkehrsminister Wissing die entsprechende Präsentation auf dem Tisch, eine Antwort blieb jedoch bisher aus, erzählt ecoro-Gründer und Geschäftsführer Daniel Daum dem BR.

Dafür gebe es aber bereits ein erstes intralogistisches Projekt am Frankfurter Flughafen, auch in der Ukraine sei etwas in Planung. Am weitesten ist die ecoro GmbH mit ihrer Autobahn der Zukunft aber in Saudi-Arabien. Geld ist dort genügend vorhanden, es werden reihenweise Großprojekte aus dem Boden gestampft. Am Hafen der Projektstadt Oxago soll laut BR eine Teststrecke entstehen, läuft dieses Projekt gut, wolle man 2026 eine erste Strecke – 70 Kilometer Küstenstraße – in Angriff nehmen. (fhz)

