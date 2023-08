Münchner (18) stürzt durch Steilgelände ab – Bergwacht und Hubschrauber im Einsatz

Von: Katarina Amtmann

Ein 18-Jähriger aus München stürzte in den oberbayerischen Bergen ab. Die Bergwachte eilte ihm und seiner Mutter zu Hilfe. Auch „Christoph 14“ war im Einsatz.

Marktschellenberg - Ein Münchner (18) ist am Freitag, 11. August, rund 20 Meter durchs Steilgelände abgestürzt. Der junge Mann ist nach einer ersten Einschätzung mit einer leichten Kopf- und Handverletzung davon gekommen. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Kreisverband Berchtesgadener Land mit.

Münchner stürzt ab: Bergwacht wird alarmiert

Der 18-Jährige und seine Mutter hatten sich am Grubenpfad zum Mittagsloch verstiegen. Der junge Mann hatte daraufhin den Halt verloren, stürzte ab und blieb am Steig liegen. Die Leitstelle Traunstein alarmierte gegen 12.50 Uhr die Bergwacht Marktschellenberg sowie den Rettungshubschrauber „Christoph 14“.

Bergwacht hilft abgestürztem Münchner (18) und seiner Mutter

„Die Heli-Besatzung fand im Anflug von Traunstein aus die Einsatzstelle, holte dann im Tal zwei Bergretter ab und setzte Notarzt und die Bergretter mit der Winde an der Unfallstelle ab“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der abgestürzte Münchner wurde durch die Einsatzkräfte versorgt, außerdem wurden er und seine Mutter in Rettungssitzen gesichert. Zunächst nahm der Hubschrauber den Verletzten und den Notarzt mit der Winde auf, beide wurden zum Zwischenlandeplatz am unterhalb gelegenen Scheibenkaser gebracht. Anschließend wurden noch die Mutter und zwei Bergretter abgeholt.

Alle wurden letztlich ins Tal ausgeflogen, der 18-Jährige kam per Helikopter weiter in die Kreisklinik Bad Reichenhall. (kam)

