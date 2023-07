„Nahverkehr der Zukunft“: Bahn bringt Zug mit Bier-Tresen und Büros auf bayerische Gleise

Von: Marvin Köhnken

Am Tresen lässt sich mit Blick auf einen Fernseher die Fahrt so richtig genießen. © Deutsche Bahn AG / neomind

Der Ideenzug ist ab sofort zwischen München und Mühldorf unterwegs. Reisende können darin unter anderem arbeiten oder mit Freunden am Tresen ein Bier trinken.

München/Mühldorf am Inn – Die Deutsche Bahn ruft in Bayern die Revolution aus. Genauer: die Komfort-Revolution. Seit Montag, 3. Juli, ist der Ideenzug im Freistatt unterwegs. Zwischen München Hauptbahnhof und Mühldorf am Inn verkehrt seither täglich eine Regionalbahn mit einem Waggon, wie es sonst keinen anderen gibt.

„Wenn die Verkehrswende gelingen soll, brauchen wir innovative Fahrzeuge, die begeistern“, wirbt Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, für den Ideenzug. Und fügte bei der Vorstellung Ende Juni in München am Hauptbahnhof hinzu: „Eine gspinnerte Idee ist Wirklichkeit geworden.“ Anstelle von 134 Sitzplätzen umfasst der Doppelstock-Waggon nur 117, glänzt dafür aber mit einem Tresen, Panorama-Sesseln und Bürokabinen.

Ideenzug fährt in Bayern ab sofort zwischen München und Mühldorf

Insgesamt sind zehn innovative Elemente in dem Prototyp-Waggon vereint. Bereits seit 2016 wurden Ideen gesammelt, wie aus einer reinen – und womöglich verspäteten – Zugfahrt etwas Neues, Zukunftsweisenden entstehen kann. Teile davon sind bereits vereinzelt bei der S-Bahn in München installiert worden, auch in Hamburg und Stuttgart sind schon S-Bahnen mit dem Deutsch-Bahn-Prädikat „visionär“ unterwegs. Evelyn Palla, Vorständin Regionalverkehr DB AG, sagt gar: „Mit dem Ideenzug der Südostbayernbahn wird der Nahverkehr der Zukunft schon heute Wirklichkeit.“

Der bayerische Ideenzug und seine zehn Innovationen:

großzügige Panoramasessel mit Blick aus dem Fenster

der Stammtisch vereint hohe Sitzbänke, einen Tresen und ein TV-Gerät

Ergonomische Sitze mit atmungsaktiven Bezügen und Ablagetischen im Vordersitz

buchbare Bürokabinen für ungestörtes Arbeiten mit 1. Klasse-Sitzen und 27-Zoll-Bildschirmen

große Tische und Doppelsitze für Familien samt Extraflächen für Kinderwagen

Bildschirme mit Informationen zur Fahrt sowie zur Auslastung des Zuges

offene gestaltete Abteile mit Stauraum für Gepäck unter und über den Sitzplätzen

räumlich und akustisch trennende Eckbänke für flexibles Sitzen

Mehrzweckbereich mit Platz für Koffer, Kinderwagen oder sperriges Gepäck

elektrisch verstellbare Komfortsessel mit kleiner Trennwand in der 1. Klasse

Vom Freistaat Bayern sind rund 1,5 Millionen Euro in den Ideenzug geflossen. Aus dem Prototyp zwischen München und Mühldorf sollen bis zum Jahr 2026 bundesweit rund 500 Züge werden. Der Ideenzug funktioniere dabei wie ein Baukasten: Einzelne Elemente lassen sich austauschen, andere können hinzukommen. Möglich sind bereits heute 25 Elemente – unter anderem ein Fitness-Bereich mit Spinning-Rädern oder WCs mit Urinalen, die mitsamt eines neuen Hygienekonzepts daherkommen. Theoretisch sind auch Public Viewings am Tresen-TV möglich.

Der Ideenzug zwischen München und Mühldorf bietet mehrere Panorama-Sessel © Deutsche Bahn AG / neomind

Aktuell ist der Ideenzug mehrfach auf der Strecke München–Mühldorf am Inn im Einsatz. Wann genau, ist für Reisende nicht sofort ersichtlich. Weder im Navigator der Deutschen Bahn und anderen Fahrplan-Apps noch auf den Fahrplänen wird derzeit auf den hin- und herpendelnden Zug hingewiesen. Eine Übersicht bietet bislang nur die Südostbayernbahn als Betreiberin der Strecke ganz unten und gut versteckt auf ihrer Website zum Herunterladen an.

