U-Boot mit Titanic-Touristen weiter vermisst: Rosenheimerin bangt um Ehemann und Sohn

Von: Katarina Amtmann

Die Suche nach dem verschwundenen U-Boot mit Titanic-Touristen läuft weiter. Ehemann und Sohn der gebürtigen Rosenheimerin Christine Dawood sind an Bord.

Rosenheim - Ein U-Boot mit Titanic-Touristen an Bord wird bereits seit Sonntag im Atlantik vermisst. Die Gruppe wollte das Wrack des im April 1912 gesunkenen Schiffes sehen, nun läuft eine groß angelegte Rettungsmission. Auch eine Frau aus Oberbayern bangt um zwei ihrer Liebsten.

Shahzada Dawood ist einer der vermissten Titanic-Touristen. Er befindet sich gemeinsam mit seinem Sohn an Bord des U-Boots „Titan“. © Oceangate Expeditions/PA Media/dpa/ dpa-Bildfunk/ IMAGO / Italy Photo Press (Collage: Merkur.de)

U-Boot mit Titanic-Touristen im Atlantik vermisst: Rosenheimerin bangt um Ehemann und Sohn

Christine Dawood stammt aus Rosenheim, wie sie auf ihrem Facebook-Profil angegeben hat. Sie ist mit dem britisch-pakistanischen Geschäftsmann Shahzada Dawood verheiratet. Er befindet sich mit dem gemeinsamen Sohn Suleman (19) an Bord des U-Boots. Sie gehören einer der reichsten Familien Pakistans an und leben Medienberichten zufolge in London.

Oberbayerin bangt um Familie: Shahzada Dawood und Sohn vermisst

Shahzada Dawood ist Vizepräsident des Mischkonzerns Engro mit Sitz in Karachi. Wie die OVB Heimatzeitungen berichten, war sein Vater Hussain Dawood Gründungsmitglied des Prince‘s Trust, der Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. Shahzada habe dort einen Sitz im Vorstand, Christine unterstütze ihn und engagiere sich selbst beispielsweise in Pakistan für verschiedene Wohltätigkeitsoragnisationen.

Ein Niederbayer ist 2021 bereits selbst in dem U-Boot „Titan“ mitgefahren. Wegen der starken Strömungen und den knappen Sauerstoffvorräten hält es der Unternehmer laut BR für „fast unmöglich“, dass die fünf Menschen gerettet werden können. Und die Zeit drängt: Der Sauerstoff reicht nur noch bis Donnerstag. (kam mit dpa und AFP)

* Transparenzhinweis: Ursprünglich war in diesem Artikel ein Facebook-Beitrag von Christine Dawood enthalten. Dieser „wurde schon entfernt oder die Privatsphäre-Einstellungen des Beitrags wurden geändert“ – und wird dementsprechend nicht mehr angezeigt.