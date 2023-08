Nächstes Wetter-Extrem: DWD warnt vor Wind- und Sturmböen in weiten Teilen Bayerns

Von: Felix Herz

Am Samstag war der Süden Bayerns von „ergiebigem Dauerregen“ betroffen. Doch das nächste Wetterextrem droht: Sturmböen in den Alpenregionen sind im Anmarsch.

Update vom 5. August, 20.48 Uhr: Der DWD hat seine Wetterwarnung auf weite Teile Bayerns ausgeweitet. In allen Landkreisen südlich von München warnt er vor Sturmböen ab Mitternacht und ab Sonntagmorgen, 6. August, ab 9 Uhr teilweise vor schweren Windböen, in den Alpen sogar bis hin zu 100 km/h. Auch bis in die Mitte des Freistaats hinein gilt ab Sonntag um 9 Uhr bis abends um 20 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen.

Wetter in Bayern: Gefahr von Dauerregen gebannt – DWD warnt vor Sturmböen am Alpenrand

Update vom 5. August, 18.40 Uhr: Der Dauerregen, der von Freitagabend bis Samstagabend vor allem die Alpenregionen betraf, ist vorerst gebannt. Dafür warnt der DWD nun vor (teils schweren) Sturmböen im Süden Bayerns. Betroffen sind weiterhin nur die Alpen und Voralpen in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land oberhalb von 1500 Metern. Voraussichtlich beginnen die Sturmböen gegen Mitternacht in der Nacht von Samstag, 5. August auf Sonntag, 6. August. Sie setzten sich dann bis Montag gegen 9 Uhr morgens fort. Dabei werden Geschwindigkeiten zwischen bis zu 90 Stundenkilometern erwartet. In exponierten Lagen drohen sogar Böen bis zu 100 km/h.

Der Rest des Freistaats kann sich freuen: Der DWD hat keine Warnungen mehr ausgesprochen, auch nicht vor Gewittern.

Update vom 5. August, 13.30 Uhr: Während sich der Süden Bayerns am Samstag unter „ergiebigem Dauerregen“ leidet (siehe Erstmeldung), mehren sich auch Berichte von Folgen der starken Regenfälle am Freitag. Neben der Unterführung in Nürnberg, die komplett unter Wasser stand, wurden auch in Kulmbach, Landkreis Günzburg, Straßen überflutet. Die Feuerwehr rückte Berichten von vor Ort zufolge zu zahlreichen Einsätzen aus.

Der Dauerregen in Kulmbach hatte eine überflutete Straße zur Folge. © NEWS5 / DESK

Erstmeldung vom 5. August: München – Kommende Woche soll der Sommer endlich sein lang ersehntes Comeback feiern. Doch bevor die Menschen in Bayern wieder Sonne satt genießen dürfen, lässt das Regenwetter nochmal seine Muskeln spielen. Ausgerechnet am Wochenende wird es nochmal ungemütlich – für Samstag, 5. August, spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) derzeit verschiedene Warnungen aus.

Dauerregen im Süden, Gewitter im ganzen Freistaat – das Wetter in Bayern

Bereits am Freitagabend, 4. August, zogen Gewitter mit heftigem Starkregen über Mittelfranken hinweg, setzten unter anderem eine Unterführung in Nürnberg komplett unter Wasser. Am Samstag soll es nun laut Deutschem Wetterdienst den Süden des Freistaates besonders hart treffen. So warnt der DWD für das Berchtesgadener Land sowie den Süden der Landkreise Traunstein, Rosenheim und Miesbach vor „ergiebigem Dauerregen“ bis 18 Uhr.

Dabei handelt es sich sogar um eine „amtliche Unwetterwarnung“ der Stufe 3. Wörtlich heißt es in der Meldung: „Es tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 60 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 80 l/m² erreicht.“

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen im bayerischen Alpenraum – und auch sonst sind örtliche Schauer und Gewitter möglich. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO

Für den gesamten restlichen Süden und Südosten Bayerns, also von Sonthofen im Oberallgäu bis nach Freyung-Grafenau warnt der DWD vor Dauerregen in der Warnstufe zwei. Hier warnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes vor „Dauerregen wechselnder Intensität“, es werden demnach „Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 50 l/m²“ erwartet.

„Warnlagebericht Bayern“: DWD erwartet örtliche Gewitter und Starkregen

Im aktuellen „Warnlagebericht Bayern“ des Deutschen Wetterdienstes warnen die Experten zudem vor örtlichem Starkregen und vereinzelten Gewittern in der Nacht zum Sonntag, 6. August. Das liege an einem „Tiefdruckkomplex mit Kernen über Norditalien und dem östlichen Mitteleuropa“, welches feuchte Luft nach Bayern und gegen die Alpen lenke. Zu Beginn der kommenden Woche solle sich dann das Wetter aber schließlich nach und nach beruhigen. (fhz)

