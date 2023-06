Radikaler Wetter-Umschwung: „Starkregen und Sturmböen“ am Abend in Bayern

Von: Felix Herz

Nichts mit Sonne satt am Montag – zumindest nicht lokal im Westen von Bayern. Denn dort ziehen am frühen Abend Gewitterwolken auf, der DWD warnt.

Update vom 26. Juni, 21 Uhr: Der nächste Umschwung – diesmal aber hin zu Positiven. Denn für München zeichnet sich eine Entwarnung ab, die Gewitterzelle, die vor kurzem noch über Fürstenfeldbruck und Starnberg hing, hat sich laut DWD-Warnkarte stark verkleinert. Sie liegt jetzt noch teilweise über Landsberg, Weilheim und Starnberg, ist jedoch nicht mehr in der Nähe der Landeshauptstadt.

Entwarnung für München – neue Gewitterzelle im Süden Bayerns

Auch die Gewitterzelle, die im Laufe des Abends am Norden Münchens vorbeigezogen ist, wird beim DWD nun kleiner dargestellt. Sie liegt derzeit vor allem über Dingolfing und Pfarrkirchen und wird sich wohl demnächst entweder auflösen oder weiter nach Osten ziehen.

Tatsächlich gibt es aber auch eine neue Gewitterzelle, noch weiter im Südwesten Bayerns. Für den Norden vom Oberallgäu, den Westen von Marktoberdorf und den Süden Mindelheims gibt es nun auch eine DWD-Warnung vor „schwerem Gewitter“. Für den restlichen Abend sowie die Nacht auf Dienstag, 27. Juni, lässt sich schwer vorhersagen, wie sich die Wetterlage weiter entwickelt – aktuell kann man aber eher davon ausgehen, dass die Gewitter höchstens lokal beschränkt bleiben und nicht schlimmer werden.

Update vom 26. Juni, 20 Uhr: Nun zeichnet sich so langsam doch ab, dass die Gewitter auch nach München ziehen könnten. So gab es den Abend über drei Gewitterzellen, die über Bayern hinwegfegten. Eines im Norden, das sich inzwischen fast gänzlich nach Tschechien verabschiedet hat.

Dann eines im Norden von München, welches inzwischen über Landshut und Dingolfing hereinbricht. Und jenes, das zunächst über den Weg Memmingen und Mindelheim nach Bayern kam, nun laut DWD-Warnkarte aber über Landsberg, Fürstenfeldbruck und dem Norden Starnbergs niedergeht. Sieht also ganz danach aus, als könnte es – wenn es dem bisherigen Weg der Gewitter folgt – als Nächstes nach München kommen. Derzeit gelten die Warnungen der Gewitterzellen bis 21.30 Uhr.

Gewitter über Bayern: DWD warnt unverändert vor „Starkregen und Sturmböen“

Update vom 26. Juni, 20 Uhr: Im Norden Bayerns hat sich die Lage inzwischen fast gänzlich beruhigt, nur für den äußersten Osten der Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel warnt der DWD derzeit noch vor Gewittern. Doch auch weiter südlich sind die Gewittergebiete deutlich geschrumpft und liegen derzeit noch über den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm, Freising, Landshut und dem Norden Erdings sowie über Landsberg, Fürstenfeldbruck und Mindelheim im Südwesten von München. Die Warnung wurde dafür auf 21 Uhr ausgeweitet und bleibt auch inhaltlich gleich – der DWD schreibt von „starken Gewittern“.

Lage im Norden beruhigt sich – Gewitter vor Erding und Landshut

Update vom 26. Juni, 19.30 Uhr: Während sich die Gewitterwolken aus dem Norden Bayerns so langsam in Richtung Tschechien verabschieden, ziehen sie auch weiter südlich weiter. Aktuell warnt der DWD vor allem für die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm, Aichach-Friedberg, Freising und Dachau. Demnächst dürfte aber Erding und Landshut an der Reihe sein.

Die Stadt München ist weiterhin nicht von der DWD-Warnung betroffen, sondern nur der Landkreis im Norden auf Höhe von Dachau. Der Inhalt der Warnstufe zwei hat sich im Übrigen nicht verändert, der DWD spricht weiter von Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Eigentlich waren für Montag nur Sonne und Hitze vorhergesagt, nun ziehen aber über Westbayern Gewitterwolken auf. Der DWD warnt. (Symbolbild) © Alexander Rochau / IMAGO

Gewitter ziehen weiter – und wohl am Norden Münchens vorbei

Update vom 26. Juni, 19.10 Uhr: Die Gewitter ziehen weiter – und München scheint im Glück, denn Stadt und Landkreis scheinen, bis auf den äußersten Norden, verschont zu bleiben. Auch in den Landkreisen Günzburg und Bayreuth gibt es inzwischen Entwarnung. Dafür gibt es aber auch neue Regionen, die nun betroffen sind: Unter anderem weite Teile von Neuburg an der Donau und Freising liegen nun im Warngebiet des Deutschen Wetterdienstes. Bis 20.30 Uhr gilt hier jetzt Warnstufe zwei.

Update vom 26. Juni, 18.45 Uhr: Inzwischen wurde die DWD-Warnung auch auf den Norden des Münchner Landkreises ausgeweitet. Für alle betroffenen Regionen und Landkreise gilt sie inzwischen bis 20 Uhr. Eine Warnung gibt es nun auch für Memmingen und für den umliegenden Westen des Landkreises Mindelheim. Dafür wurde die Warnung für den Landkreis Neu-Ulm aufgehoben.

Plötzliche Gewitter-Warnung in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Update vom 26. Juni, 18.30 Uhr: Ein kurzer Überblick – die „amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ des DWD gilt aktuell für folgende Landkreise, es sind wieder ein paar hinzugekommen:

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Günzburg

Landkreis Augsburg

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Dachau

Landkreis Fürstenfeldbruch

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Landkreis Bayreuth

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Wunsiedel

Update vom 26. Juni, 18.10: Und die nächste Ausweitung der Gewitterwarnung. Inzwischen gibt es die „amtliche Warnung vor Gewitter“ des DWD auch für weite Teile der Landkreise Bayreuth und Neustadt an der Waldnaab. Zudem hat sich die Gewitterwarnung auch im Westen von Bayerns etwas ausgeweitet und reicht nun bis nach Dachau und Fürstenfeldbruck im Nordwesten von München. Auch hier gilt die Warnung zunächst bis 19 Uhr.

Update vom 26. Juni, 18 Uhr: Es gibt eine weitere Gewitter-Warnung für Bayern: Der DWD warnt nun auch für den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge vor „Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde“.

Erstmeldung vom 26. Juni:

Augsburg – Das ist mal ein flotter Wetterwechsel: Zunächst waren für Montag, 26. Juni, nur Sonne und Hitze angekündigt, höchstens im Alpenraum waren Gewitter als möglich vorhergesagt worden. Am frühen Abend warnt der Deutsche Wetterdienst aber nun plötzlich vor Gewittern – im Westen von Bayern.

Gewitter ziehen über Westbayern auf – DWD warnt vor „Starkregen und Sturmböen“

Kurz vor 18 Uhr zeigt die Warnkarte des DWD eine Gewitterwarnung für Westbayern. Eine schmale Schneise zieht sich von Ulm bis zum Landkreis Aichach-Friedberg, auch Augsburg ist von der DWD-Warnung betroffen.

Es gilt Stufe zwei, wörtlich schreiben die Meteorologen von „Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigem Hagel“. Aktuell gilt die DWD-Warnstufe zwei bis 19 Uhr.

Wetter-Umschwung in Bayern: Derzeit aber keine Warnung für München

Auch im Warnlagebericht schreibt der Deutsche Wetterdienst nun von Gewittern in Bayern. „Dabei räumlich eng begrenzt stürmische Böen oder Sturmböen und kleinkörniger Hagel, daneben auch Starkregen nicht ausgeschlossen. Größte Neigung in Schwaben, geringste in Unterfranken und Niederbayern“, heißt es. In der Nacht auf Dienstag, 27. Juni, seien „an den Alpen einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und starken bis stürmischen Böen“ möglich.

Der Wetterumschwung betrifft derweil nicht nur den Westen Bayerns, auch in der Landeshauptstadt München zog es am Nachmittag ziemlich zu, vereinzelt fiel auch leichter Regen. Es gibt aber derzeit keine Warnung, wonach die Gewitter am Abend auch in die Landeshauptstadt ziehen werden. (fhz)

