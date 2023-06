Pendler verzweifeln an Ingolstadt-Strecke: Brandneue Züge fallen dauernd aus – Bahn stellt sich stumm

Von: Manuel Rank

Teilen

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 verkehren die Züge der Regionalbahn auf der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München als RE 1. © Daniel Karmann

Auf der Bahnstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München häufen sich derzeit Verspätungen und Ausfälle – zum Teil unangekündigt. Die Pendler sind verzweifelt. Die Bahn reagiert teilnahmslos.

Oberbayern – Seit Wochen müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf der Bahnstrecke Nürnberg-Ingolstadt-München auf einiges gefasst machen: Viele Züge verspäten sich minutenlang oder länger und fallen zum Teil aus – oft ohne Ankündigung am Bahngleis oder im DB Navigator, eine App, mit der sich Zugfahrende über Verspätungen und Ausfälle informieren können.

Verärgert über die Situation auf der Strecke ist eine Frau, die jeden Tag mit dem RE1 nach München – der deutschen Pendler-Hochburg – zur Arbeit fährt. Sie sagt, dass fast täglich Züge ausfallen oder zu spät kommen würden. „Und ja, irgendwann gewöhnt Frau sich schon fast daran und nimmt ein gutes Buch mit“, so die betroffene Pendlerin weiter. Der Zug kommt damit zwar nicht schneller, das Warten fällt damit aber leichter.

Betroffene Pendlerin: „Großes Manko ist die `Nicht-Pflege´der Bahn-App“

Weiter erzählt sie unserer Redaktion: „Ein tatsächliches großes Manko ist die `Nicht-Pflege´der Bahn-App. Ich habe diese extra auf meinem Handy, um im Vorfeld zu prüfen, ob meine Züge fahren.“ Da sei es ärgerlich, „wenn ich im Büro die Verbindung prüfe, um dann zehn Minuten später am Bahnsteig festzustellen, dass der Zug abgesagt wurde. Oder morgens eine halbe Stunde an den Bahnhof fahre, nur um dann zu lesen, dass auch hier die Verbindung für heute gestrichen wurde.“

In den letzten Wochen seien die Verspätungen besonders extrem gewesen, sagt sie. Ähnlich wie dieser Pendlerin ergeht es mit dem RE1 offenbar vielen: Mehrere Leserinnen und Leser meldeten sich bei uns und berichteten über die Situation auf der Strecke. Auch in sozialen Netzwerken wie Twitter lassen Zugfahrende ihren Frust aus.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Unter ein Werbebild des Deutschen Bahn Personenverkehrs schreibt ein Nutzer, die DB solle „bitte endlich mal das Problem mit den REs auf der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München in den Griff“ bekommen. Seit Anfang Mai – mit Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro – lohne sich es finanziell endlich, mit dem Zug zu fahren, dann aber fallen „gefühlte 50 % der oft brandneuen REs“ wegen Reparaturen am Zug aus.

Ein anderer Nutzer kommentiert ebenfalls auf unter ein Werbebild der DB. Statt eines Biers („Dinge, die Autofahrende nie sagen“) seien ihm „pünktliche Abfahrts- und Ankunftszeiten“ lieber. Bei einer Fahrt von Nürnberg nach München sei es zu einer Stunde Verspätung sowie zusätzliches Umsteigen in Ingolstadt gekommen. Bei der Rückfahrt das Gleiche: 40 Minuten Verspätung und dadurch einen Anschlusszug verpasst und Wartezeit von eineinhalb Stunden.

Bahnsprecherin reagiert auf Nachfrage mit Allgemeinplätzen – und sagt sonst nichts

Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme, die aus Allgemeinplätzen besteht. Eine Standardantwort, die keinen Bezug zu den neuen RE1-Zügen oder zur Strecke München-Ingolstadt nimmt: „Klar ist: Jede Verspätung und jeder Ausfall eines Zuges ist zu viel.“ Die Pünktlichkeit der Bahn unterliege diversen Einflüssen. So seien extreme Witterungsverhältnisse oder Personen im Gleis beispielsweise externe Ursachen für eine verspätete Ankunft im Zielbahnhof. Zu den konkreten Beispielen könne man sich ohne zeitlichen Rahmen keine Aussagen machen. Auch nach weiterem Nachfragen erklärte die Sprecherin, man könne sich dazu nicht äußern.

Täglich 51.000 Züge in ganz Deutschland statt 47.000

Weiter erinnert die Sprecherin an ein weiteres, altbekanntes Argument, dass auf viele Strecken in ganz Deutschland zutrifft: Aktuelle Verspätungen seien insbesondere auf ein hochbelastetes Schienennetz, eine erhöhte Nachfrage sowie Bauaktivitäten auf den Strecken zurückzuführen. Statt rund 47.000 Personen- und Güterzüge im Jahr 2010, fahren heute rund 51.000 Züge täglich durch ganz Deutschland.

Zu der steigenden Nachfrage hinzukommt ein Streckennetz, das „nicht für die aktuellen Belastungen und künftiges Wachstum ausgelegt ist“. „Viele Gleise, Weichen, Brücken und Stellwerke sind überaltert und störanfällig“, so die Sprecherin. Die Auslastung des Netzes liege den Angaben nach auf derzeit rund 3500 Streckenkilometern bei 125 Prozent.

Zu den Vorwürfen der „Nicht-Pflege der Bahn-App“ äußert sich die Sprecherin nicht

Grundsätzlich seien alle Fahrplanänderungen und eventuell auftretende Fahrzeitverlängerungen in den Auskunftsmedien (DB Navigator, bahn.de) angegeben. Auch über den Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) werde bei geplanten Baumaßnahmen vorab informiert, so die Sprecherin weiter. Dass Verspätungen und Ausfälle zum Teil nicht in der App oder auf der Internetseite angegeben werden, ließ sie unkommentiert.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.