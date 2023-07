Motorradfahrer (22) stirbt bei Stunt-Versuch: raste in Mann und zwei kleine Mädchen hinein

Von: Elisa Buhrke

In Berchtesgaden ist ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall verstorben. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte einen Mann und zwei kleine Mädchen schwer.

Berchtesgaden - Am Samstagabend, 8. Juli, ereignete sich auf der Rossfeldstraße im Landkreis Berchtesgadener Land ein tragischer Motorradunfall. Ein junger Mann (22) kam dabei ums Leben und zwei Mädchen sowie ein 19-Jähriger wurden schwer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich eine Gruppe aus Österreich mit ihren Motorrädern vor Ort, wobei ein 19-Jähriger verschiedene Fahrmanöver filmte. Hierzu stand er im Bereich der Fahrbahn. Der 22-jährige Motorradfahrer raste mit hohem Tempo auf ihn zu, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem 19-Jährigen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass Letzterer weggeschleudert wurde.

Motorradfahrer (22) verliert Kontrolle und stirbt – zwei Mädchen und Mann schwer verletzt

Der Motorradfahrer schlitterte anschließend mit hoher Geschwindigkeit über den Asphalt und traf dabei zwei junge Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren, die schwere Beinverletzungen davontrugen. Die beiden Kinder waren mit ihren Eltern vor Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Angesichts der Umstände erlitten die Eltern einen Schock. Schließlich krachte der Fahrer mit seinem Motorrad in das Auto der Familie.

Trotz unmittelbarer Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden mit drei Hubschraubern in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der Zustand des 19-Jährigen wurde vom Notarzt als äußerst kritisch beschrieben. Die beiden jungen Mädchen erlitten Frakturen an den Unterschenkeln.

Mehrere Augenzeugen – Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen im Einsatz

Insgesamt waren die Feuerwehren Berchtesgaden und Oberau mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Unfall zu bewältigen. Die Polizei Berchtesgaden hat die Ermittlungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft informiert, die einen Gutachter zur Unfallstelle schickte. Mehrere Augenzeugen konnten wichtige Informationen zum Ablauf des Unfalls liefern.

