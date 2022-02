Schwerer Unfall auf A3 fordert Menschenleben - Lkw-Fahrer verbrennt im Führerhaus

Von: Katharina Haase, Thomas Eldersch

Bei dem schweren Unfall auf der A3 am Freitag brannten beide Lkw-Führerhäuser vollständig aus. © NEWS5 / Bauernfeind

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A3 bei Geiselwind. Zwei Lkw prallten frontal zusammen. Ein Mann verstarb noch vor Ort.

Update vom 4. Februar, 9.57 Uhr: Inzwischen ist mehr über den schweren Unfall auf der A3 am Freitagmorgen nahe Geiselwind (Landkreis Kitzingen*) bekannt. Der Unfall ereignete sich wohl gegen 4.20 Uhr. Wie die Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug - auf dem Betonelemente geladen waren - auf der A3 Richtung Frankfurt. Aus noch unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach die Mittelleitplanke, streifte einen anderen Lkw, der in Richtung Nürnberg* unterwegs war und stieß dann frontal mit einem Tanklastzug zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls fing das Führerhaus des Beton-Lkw an zu brennen. Die Flammen griffen anschließend auch auf den Tanklastzug über, der aber nicht mit Kraftstoff beladen war. „Beide Zugmaschinen fingen sofort Feuer und brannten vollständig aus“, sagte Pressesprecher Enrico Ball im Anschluss. Der 51-jährige Unfallverursacher konnte sich noch selbstständig aus seinem Lkw befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Tanklastzugfahrer hatte weniger Glück. Er wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte erst nach den Löscharbeiten tot aus dem Wrack geborgen werden.

A3 nach schwerem Verkehrsunfall noch bis Mittag gesperrt

Die Ermittlungen zu dem Unfall übernahm die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. Ein Sachverständiger der Staatsanwaltschaft ist ebenfalls am Unfallort, um bei den Ermittlungen zu unterstützen. „Obwohl die Autobahnmeisterei, die Feuerwehr und wir mit einem Großaufgebot vor Ort sind, wird die Aufräumarbeit wohl noch bis in die Mittagsstunden andauern“, fuhr Ball fort. Umleitungen wurden eingerichtet. Der Polizeisprecher bittet aber alle ortskundigen Verkehrsteilnehmer darum, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, weil auch schon die Umleitungen stark belastet sind.

Erstmeldung vom 4. Februar, 7.09 Uhr

Geiselwind - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren, ist ein Mensch gestorben. Ein Lkw sei in Richtung Nürnberg, der andere in Richtung Würzburg unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall in den Morgenstunden durchbrochen.

A3 Richtung Nürnberg voll gesperrt - Lkw-Fahrer stirbt

Beide Laster sollen in Vollbrand geraten sein. Die Autobahn 3 zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Angaben der Polizei soll die Sperrung den ganzen Vormittag andauern. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

