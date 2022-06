Molke-Laster auf A3 quergelegt: Autobahn komplett dicht – rieser Reiserückkehrer-Stau

Von: Thomas Eldersch

Ein Lkw mit Molke beladen kippte auf der A3 in einem Baustellenbereich um. Autobahn musste über Stunden gesperrt werden. © vifogra / Redaktion

Ein umgekippter Lkw sorgte am Sonntagmorgen auf der A3 für kilometerlange Staus. Die geladene Molke verteilte sich über die gesamte Fahrbahn.

Geiselwind – Bei einem Lkw-Unfall am Sonntag kam es auf der A3 bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) zu einem enormen Rückstau. Viele waren am letzten Pfingstferientag auf dem Weg nach Hause. Der Unfall ereignete sich auch noch in einem Baustellenbereich. Mehrere Stunden ging auf der Autobahn gar nichts mehr.

Unfall auf der A3: Lkw verliert rund 22.000 Liter Molke

Der Unfall ereignete sich laut Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Unfallstelle lag zwischen den Anschlussstellen Wiesentheid und Geiselwind. In diesem Bereich werden derzeit auch Fahrbahnerneuerungen durchgeführt. Deshalb wurden die Spuren verlegt und die Fahrbahn mit provisorischen Begrenzungen versehen. Möglicherweise hatte dies der Lkw-Fahrer, der am Sonntagmorgen in dem Bereich verunglückte, nicht oder zu spät gesehen. Jedenfalls kam er laut Polizei ins Schleudern und kippte dann im Baustellenbereich um. Im Anhänger befanden sich 22.000 Liter Molke. Diese verteilte sich über die gesamte Fahrbahn.

Weiter hieß es vonseiten der Polizei, die Bergung sei besonders schwierig und werde einige Stunden dauern, was bei dem Reiserückverkehr am Sonntag besonders ungünstig sei. Zum genauen Unfallhergang gab die Polizei noch folgendes bekannt:

Der Lastwagenfahrer war aus bisher ungeklärtem Grund im Baustellenbereich rechts an die Leitplanke gekommen. Daraufhin kam er ins Schleudern und knallte gegen die behelfsmäßige Mittelabsperrung. Das Fahrzeug kippte um und liegt seitdem quer auf der Autobahn. Der Lasterfahrer habe sich beim Unfall leicht verletzt. Er habe dabei einen weiteren Lastwagen touchiert. Laut Polizeiangaben gibt es noch zwei weitere Verletzte, einer davon sei der andere Lasterfahrer.

Unfall auf der A3: Unglücksstelle weiträumig umfahren

Wie lange die Autobahn noch gesperrt sein würde, war zunächst nicht bekannt. Die Empfehlung, das Unfallgebiet weiträumig zu umfahren, wurde jedoch noch um 11.12 im BR erneuert. Eine Umleitung über die B286 und B22 wurde bereits eingerichtet. Jedoch staut es sich auch dort im Bereich Wiesentheid. Da heißt es bei den hohen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren und ausreichend trinken. (tel)

