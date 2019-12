Vollsperrung nach schwerem Unfall auf A8: Autos brennen aus - riesiger Stau

Auf der A8 kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Demnach waren vier Fahrzeuge verwickelt. Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar.

Update, 10. 30 Uhr: Auf der A8 hat sich in Fahrtrichtung München, zwischen der Raststätte Edenbergen und der Anschlussstelle Neusäß, ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei jetzt berichtet, gingen dabei zwei Autos in Flammen auf. Demnach wechselte ein Lastkraftwagen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei einen Renault, welcher zu diesem Zeitpunkt den mittleren Fahrsteifen befuhr.

Der Renault kam nach Angaben der Polizei daraufhin ins Schleudern und kam quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Ein folgender Dacia-Fahrer konnte dem querstehenden Renault nicht mehr ausweichen, touchierte diesen und schleuderte selbst in einen weiteren Lastkraftwagen. Der unverletzte Renault-Fahrer verließ geistesgegenwärtig und zügig sein Fahrzeug und brachte sich auf der Betongleitwand in Sicherheit. Kurz darauf kollidierte ein herannahender Opel mit dem querstehenden, nun unbesetzten, Renault. Die beiden Pkw verkeilten sich, schleuderten über die Fahrbahn und begannen zu Qualmen. Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfern, konnte der Fahrer des Opels schnell aus seinem Fahrzeug gezogen werden, bevor beide Autos in Flammen aufgingen.

Durch den nachfolgenden Verkehr wurde die Bildung einer Rettungsgasse zuerst nicht, anschließend sehr langsam umgesetzt, weshalb sich die Anfahrt für die Rettungskräfte extrem schwierig gestaltete, berichtet die Polizei. Die brennenden Fahrzeuge konnten schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Beide waren vollständig ausgebrannt.

Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer des Dacia erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen kamen ins Universitätsklinikum Augsburg.

Nach Angaben der Polizei entstand an den drei Autos jeweils ein Totalschaden, die beiden Lkw wurden ebenfalls stark beschädigt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Zudem ist ein Fahrbahnschaden von circa 50.000 Euro entstanden. Die Feuerwehren Adelsried und Horgau befanden sich im Einsatz.

Die Vollsperrung dürfte bis über die Mittagsstunden hinweg andauern, so die Prognose der Polizei.

Erstmeldung vom 6. Dezember 2019

Gersthofen - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Autobahn 8 bei Augsburg müssen Autofahrer am Freitagmorgen mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Nach Angaben der Polizei brannten auf Höhe der Raststätte Edenbergen (Landkreis Augsburg) am Morgen zwei Unfallautos. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A8 zwischen Neusäß und Adelsried in Fahrtrichtung München am Morgen vollgesperrt, es kam zu einem erheblichen Rückstau.

A8: Autobahn nach Unfall vollgesperrt - Dauer unklar

Nach ersten Erkenntnissen waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, darunter ein Lkw. Ein Mensch wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. Die Ursache sowie der Unfallhergang waren noch unklar. Wie lange die Vollsperrung andauern soll, war ebenfalls nicht bekannt.

