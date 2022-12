Drei Unfälle legen Verkehr auf A9 rund um Ingolstadt lahm: mehrere Verletzte, darunter ein Vierjähriger

Auf der A9 kam es zu massiven Staus und Behinderungen nach zahlreichen Unfällen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Eine Flut an Unfällen ereignete sich am Dienstag auf der A9 bei Ingolstadt. In beide Richtungen ging zeitweise gar nichts mehr. Es gab mehrere Verletzte.

Ingolstadt – Für Autofahrer war der gestrige Dienstag, 27. Dezember, kein guter Tag. Zumindest, wenn man auf der A9 an Ingolstadt vorbei wollte. Gleich drei Unfälle legten über Stunden den Verkehr lahm und forderten mehrere Verletzte.

Unfallflut auf der A9: Erst Kollision, dann Stau, dann wieder Kollision

Das erste Mal krachte es bereits gegen 10 Uhr morgens. Im stockenden Berufsverkehr fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung München ein 24-Jähriger aus NRW, schreibt die Polizei. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd auf der A9 musste er aufgrund der Verkehrssituation seinen Golf abbremsen. Dies sah wohl ein 69-jähriger Hesse hinter ihm zu spät. Er fuhr mit seinem BMW 420 dem Golf auf. Verletzt wurde bei dem Unfall nur die 67-jährige Beifahrerin des Hessen. Sie musste nach Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden betrug laut Polizei etwa 10.000 Euro. Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten BMW musste die linke und die mittlere Spur über eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Nur etwa 15 Minuten später krachte es ein zweites Mal. Diesmal war der vorangegangene Unfall der Auslöser. Denn am Stauende, etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Ingolstadt Süd musste wieder ein 48-jähriger Hesse seinen VW T6-Bus komplett abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 31-jähriger Unterfranke mit seinem VW Passat schaffte auch noch die abrupte Bremsung. Ein 29-jähriger Oberfranke mit seinem Opel erkannte die Situation allerdings zu spät und schob den Passat auf den VW-Bus.

Unfall in Richtung Nürnberg: A9 komplett gesperrt

Bei der Kollision wurden diesmal sogar sechs Menschen verletzt, heißt es bei der Polizei weiter. Die Insassen des VW-Busses sowie des Passats brauchten daraufhin sofortige, medizinische Hilfe. Der 29-jährige Opelfahrer und seine 28-jährige Begleiterin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden betrug rund 40.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die linke und die mittlere Fahrspur blieb etwa eine Stunde lang gesperrt. Inzwischen staute es sich bis zur Anschlussstelle Lenting.

Um 13 Uhr schepperte es dann ein drittes Mal. Diesmal auf der A9 Richtung Nürnberg. Etwa eineinhalb Kilometer vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord ereignete sich der Unfall, schreibt die Polizei. Ein 53-Jähriger aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem MAN-Truck auf der rechten Spur. Er kam allerdings mit seiner Zugmaschine auf den mittleren Fahrstreifen, auf dem sich zu dem Zeitpunkt ein 48-Jähriger aus Unterfranken mit seinem 5er-BMW befand. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der BMW wurde nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Er knallte dagegen, wurde zurückgeworfen und kam auf der mittleren Spur wieder zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Die drei Insassen auf der Rückbank, ein vierjähriges Kind, ein 14-Jähriger und eine 21-Jährige zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die 48-jährige Beifahrerin wurde sogar schwer verletzt. Mit Rettungswagen wurden die Unfallopfer in ein Ingolstädter Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Zunächst musste die komplette Fahrspur in Richtung Nürnberg gesperrt werden. Nach rund einer Viertelstunde konnte der rechte Fahrstreifen freigegeben werden. (tel)

